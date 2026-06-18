Tres ministros de Estado acompañaron al presidente Balcázar en su visita al Vaticano

Tres ministros de Estado acompañaron al presidente Balcázar en su visita al Vaticano

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La delegación que acompañó al presidente José María Balcázar en su visita al Vaticano incluyó a tres ministros de Estado.

Se trata del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera; la ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.

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Para suplir esta ausencia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quedó a cargo del ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechan; el Ministerio de Vivienda fue asumido por el titular de Producción, César Manuel Quispe Luján; y el Ministerio de Educación estuvo a cargo de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo.

Además, acompañaron Alonso Tenorio Trigoso, secretario general de Palacio de Gobierno, y el general de brigada EP Julio Ulises Mori Rabanal, secretario de Seguridad, según la Resolución Ministerial N.° 360-2026-RE, modificada por la Resolución Ministerial N.° 368-2026-RE.