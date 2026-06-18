Tres ministros de Estado acompañaron al presidente Balcázar en su visita al Vaticano
La delegación también estuvo conformada por el secretario general de Palacio de Gobierno, el general de brigada EP y el secretario de Seguridad.
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La delegación que acompañó al presidente José María Balcázar en su visita al Vaticano incluyó a tres ministros de Estado.
Se trata del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera; la ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.
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Para suplir esta ausencia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quedó a cargo del ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechan; el Ministerio de Vivienda fue asumido por el titular de Producción, César Manuel Quispe Luján; y el Ministerio de Educación estuvo a cargo de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo.
Además, acompañaron Alonso Tenorio Trigoso, secretario general de Palacio de Gobierno, y el general de brigada EP Julio Ulises Mori Rabanal, secretario de Seguridad, según la Resolución Ministerial N.° 360-2026-RE, modificada por la Resolución Ministerial N.° 368-2026-RE.