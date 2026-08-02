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Nasca: empresa Aerodiana mantiene permisos vigentes y podría continuar operando tras tragedia, según ministro

Luego del siniestro que dejó 13 muertos, el titular del Mincetur indicó que cualquier decisión sobre una eventual suspensión dependerá de las conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos y la DGAC.

La empresa Aerodiana, dueña de la avioneta que se estrelló en las Líneas de Nasca, podría continuar operando mientras se concluyen las investigaciones del accidente que dejó 13 fallecidos.
La empresa Aerodiana, dueña de la avioneta que se estrelló en las Líneas de Nasca, podría continuar operando mientras se concluyen las investigaciones del accidente que dejó 13 fallecidos. | Andina
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La empresa Aerodiana, propietaria de la avioneta que se estrelló durante un sobrevuelo turístico en las Líneas de Nasca y dejó 13 fallecidos, podría continuar operando mientras no concluyan las investigaciones sobre las causas del accidente. Así lo informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

El titular del Mincetur precisó que la empresa cuenta con las autorizaciones vigentes para prestar el servicio y señaló que no es posible adoptar una medida como la suspensión de operaciones sin un informe técnico que determine responsabilidades.

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"Es una empresa legal. Mientras que no exista un informe de la Dirección de Aeronáutica, no puedo decir si sigue en operación o no", declaró ante la prensa.

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Tragedia en Nasca en investigación

Valencia sostuvo que la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, junto con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), continúa analizando la trayectoria de la aeronave, el estado del motor y las comunicaciones con la torre de control para esclarecer qué provocó el siniestro.

Asimismo, confirmó que la información preliminar apunta a que el piloto habría reportado una falla durante el vuelo antes de que la aeronave se precipitara a tierra. No obstante, remarcó que será la investigación la que determine cuándo se produjo el desperfecto y si existieron otros factores involucrados.

PUEDES VER: Mincetur: piloto de avioneta siniestrada en Nasca reportó una presunta falla antes del accidente que dejó 13 muertos

lr.pe

Historial de accidentes en Aerodiana

Respecto a los antecedentes de Aerodiana, entre ellos un aterrizaje de emergencia ocurrido meses atrás y otro accidente registrado años atrás, el ministro evitó adelantar conclusiones y reiteró que las aeronaves autorizadas cuentan con certificaciones emitidas por la autoridad competente.

Finalmente, Rogers Valencia indicó que el Gobierno también evalúa las medidas que podrían adoptarse tras la tragedia, incluida la posibilidad de revisar las operaciones vinculadas al turismo aéreo en la zona. Además, informó que mantiene coordinación con las representaciones diplomáticas de Italia y Alemania para brindar asistencia a los familiares de las víctimas.

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