Más de 50 motociclistas se concentraron la tarde de este lunes 16 de febrero en la avenida Salaverry en rechazo a la prohibición de que dos personas circulen en una misma unidad, medida dispuesta en el marco del estado de emergencia. Danny Mendoza, presidente de la comunidad de moteros, señaló que el gremio se encuentra en incertidumbre ante la falta de una respuesta clara sobre una eventual ampliación o modificación de la norma.

Los manifestantes anunciaron que se desplazarán hacia la Plaza San Martín e intentarán llegar hasta Palacio de Gobierno con el objetivo de sostener una reunión con el presidente de la República, José Jerí, o con alguna autoridad del Ejecutivo para exponer su posición frente a la disposición.

Afectados por prohibición

En declaraciones a La República, Mendoza afirmó que hace un par de semanas se reunieron con el presidente y algunos ministros para manifestarle su crítica a la norma. "Le dijimos que esta medida no iba a funcionar; lamentablemente, ha perjudicado a casi dos millones de motociclistas que utilizan este medio de transporte para llevar a sus esposas e hijos, o a cualquier persona que deseen llevar, porque recuerden que tenemos un derecho constitucional al libre tránsito", indicó.

Motociclistas esperan llegar a Palacio de Gobierno. Foto: Francisco Erazo / URPI-LR

El representante calificó la iniciativa como "discriminatoria", dado que "si uno o dos roban en moto, no quiere decir que todos seamos delincuentes". Además, afirmó que las papeletas que se vienen colocando por esta prohibición afectan mayormente a personas que trasladaban a sus familiares. Por ello, hizo un llamado al Gobierno a que analice la suspensión de esta medida que, según indicó, tampoco ha funcionado en otros países.

