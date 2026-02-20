Los gremios de transportistas se pronunciaron tras el fin de la restricción de que dos personas viajen en una moto. | Composición LR

Los gremios de transportistas se pronunciaron tras el fin de la restricción de que dos personas viajen en una moto. | Composición LR

Tras el levantamiento del estado de emergencia en Lima y Callao, el pasado 18 de febrero, varias restricciones quedaron sin efecto. Una de las más cuestionadas fue la prohibición de que dos personas viajen en una misma moto. La medida generó un fuerte rechazo entre los gremios de motociclistas, que sostenían que afectaba directamente su economía y la de miles de trabajadores que dependen de este medio de transporte. Según estimaciones del sector, la norma impactaba a cerca de dos millones de usuarios en la capital.

Dicha prohibición había sido implementada bajo el Decreto Supremo 006-2026-PCM con el fin de enfrentar la inseguridad ciudadana. Por dicho motivo, gremios de transportistas se pronunciaron ante la no prórroga del estado de emergencia. Uno de ellos fue la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), que expresó el fin de esta restricción y la necesidad de conducir con responsabilidad, siempre portando su casco reglamentario.

Gremios de motociclistas se pronuncian tras fin de restricción de que dos personas no viajen en una moto

Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), declaró a La República y cuestionó la restricción que prohibía la circulación de dos personas en una motocicleta durante el estado de emergencia en Lima y Callao, al considerar que no redujo la delincuencia y tuvo efectos negativos en la economía de los usuarios.

El dirigente sostuvo que la medida se adoptó sin sustento técnico ni legal y respondió a una decisión “mediática”. A su juicio, el problema de la inseguridad no está vinculado al tipo de vehículo, sino a factores como el tráfico de armas, de celulares robados y de unidades ilegales que —dijo— no fueron abordados.

En la misma línea, Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, indicó a este medio que su gremio solicitará al Ministerio del Interior las estadísticas policiales que deben presentarse tras la culminación de la norma, a fin de evaluar su impacto real en la criminalidad. Señaló que el balance preliminar que manejan apunta a que la disposición “no ha tenido resultados”.

El titular de Asmope afirmó que más de dos millones de personas se habrían visto afectadas por la restricción, al limitar su derecho al trabajo y al libre tránsito. Añadió que muchos motociclistas se vieron obligados a usar buses, taxis o colectivos, lo que —según indicó— incrementó la congestión vehicular y elevó los costos de transporte. Mendoza coincidió en ese punto y señaló que cerca de un millón de motociclistas habrían recurrido al transporte público durante la vigencia de la medida, generando mayor carga en el sistema y un gasto adicional para los trabajadores que usan la moto como medio de movilidad diaria.

Millones remarcó que el gremio ha sostenido reuniones con funcionarios del Ejecutivo para expresar su rechazo a una eventual reposición de la prohibición y aseguró que se mantendrán vigilantes ante cualquier intento de retomarla. Por su parte, Mendoza planteó que, en lugar de restricciones generalizadas, se establezca una mesa de trabajo con el Gobierno para diseñar estrategias focalizadas contra la delincuencia. En ese sentido, pidió al presidente de la República, José María Balcázar, convocar al sector motero para evaluar medidas conjuntas.

