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Fiscalía investiga a policía acusada de asfixiar a escolar dentro de colegio en San Martín de Porres

Los hechos ocurrieron durante una charla que la policía brindaba en el colegio Nº 3032 Villa Angélica. Según la denuncia, la suboficial sujetó del cuello a una estudiante luego de que esta se negara a entregarle su teléfono celular.

Indignación por presunto intento de homicidio a estudiante en colegio de San Martín de Porres
Indignación por presunto intento de homicidio a estudiante en colegio de San Martín de Porres | Foto: Ministerio Público
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El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla inició una investigación preliminar contra la suboficial Anaí Ramos por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio en grado de tentativa en agravio de una escolar del colegio Nº 3032 Villa Angélica, en San Martín de Porres.

Según la denuncia, la policía acudió a la institución educativa para brindar una charla al alumnado. Sin embargo, tras notar que la menor y otra compañera se reían, un efectivo policial intentó quitarle su celular. Ante la negativa de la estudiante, la agente la habría llevado fuera del aula y la habría sujetado del cuello hasta que la menor le indicó que padecía asma, hecho que sustenta la investigación fiscal por tentativa de homicidio.

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Fiscalía dispuso diligencias para esclarecer los hechos

El fiscal provincial Christian Amado Jara ordenó que el caso se investigue en sede fiscal y dispuso una serie de diligencias para determinar las circunstancias de lo ocurrido. Entre ellas figura la toma de declaraciones de la escolar agraviada, la suboficial investigada, el tutor del aula, el director del colegio y el procurador público del Ministerio del Interior.

Asimismo, la Fiscalía revisará los registros de video vinculados al incidente y verificará la existencia de cámaras de seguridad dentro de la institución educativa. Con estas actuaciones, busca contrastar las versiones de los involucrados y reunir elementos que permitan establecer responsabilidades.

Días antes, el caso generó indignación luego de que se difundiera la denuncia de la estudiante, quien aseguró que la intervención ocurrió frente a docentes y compañeros. La Policía Nacional informó entonces que relevó temporalmente de sus funciones a la agente mientras duren las investigaciones.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la UGEL 02 iniciaron acciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Las autoridades educativas también dispusieron la separación de la agente de las actividades que realizaba dentro de la institución educativa.

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