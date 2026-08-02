El producto que todos teníamos en el botiquín y que la FDA acabó prohibiendo por este motivo

El mercurocromo, antiséptico popular del siglo XX, fue retirado del mercado en EE. UU. en 1998 por la FDA, debido a su contenido de mercurio y por razones ambientales. | Foto: Magnific

El mercurocromo, antiséptico popular del siglo XX, fue retirado del mercado en EE. UU. en 1998 por la FDA, debido a su contenido de mercurio y por razones ambientales. | Foto: Magnific

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Durante buena parte del siglo XX, un líquido rojo ocupó un lugar fijo en los botiquines de millones de hogares. Su aplicación sobre raspones y pequeños cortes era una escena habitual para varias generaciones, que lo asociaban con el cuidado inmediato de las heridas pese al intenso ardor que provocaba.

Conocido como mercurocromo o mercromina, este antiséptico fue considerado durante décadas un recurso eficaz para prevenir infecciones. Sin embargo, el avance de la ciencia permitió desarrollar tratamientos más seguros, lo que llevó a las autoridades sanitarias a retirar el producto del mercado estadounidense por la presencia de mercurio en su composición.

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¿Por qué la FDA prohibió el mercurocromo?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) tomó la decisión en 1998 como parte de una estrategia para reducir la exposición al mercurio. Aunque la merbromina no liberaba este elemento en estado metálico, las autoridades optaron por aplicar un criterio preventivo ante la disponibilidad de opciones con un mejor perfil de seguridad.

Otro factor determinante fue el impacto ambiental. Los especialistas advirtieron que el desecho de medicamentos con este componente podía contaminar suelos, ríos y la cadena alimentaria, por lo que mantener su comercialización dejó de justificarse cuando ya existían formulaciones menos contaminantes.

¿Qué se recomienda hoy para tratar heridas leves?

El conocimiento médico ha cambiado la forma de abordar los raspones y cortes superficiales. Actualmente, los expertos sostienen que una limpieza adecuada con agua y jabón suele ofrecer resultados suficientes, sin necesidad de recurrir a sustancias irritantes para favorecer la recuperación de la piel.

Las antiguas soluciones fueron reemplazadas por alternativas como la clorhexidina, considerada más segura y con menor impacto ambiental. Aun así, los especialistas coinciden en que, para lesiones comunes, la medida más importante sigue siendo mantener la zona limpia y permitir una correcta cicatrización.