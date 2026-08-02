Venezuela rechaza extraditar a sujeto que masacró a una mujer

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La detención de Héctor David Gómez en su país, Venezuela, puso fin a meses de búsqueda internacional y reactivó el expediente judicial por el ataque que sufrió la peruana Claudia Sedano Revolledo, en diciembre de 2023, en la provincia de Zarumilla, en Tumbes.

Sin embargo, la ubicación y captura del acusado Gómez no implicaron su traslado a la corte peruana para que pagara por la brutal golpiza que le propinó a Claudia Sedano: el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró improcedente la solicitud de extradición presentada por el Estado peruano.

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Claudia Sedano, una activista especializada en el rescate de personas vulnerables, está convencida de que la mano de Dios le dio una segunda oportunidad de vida para abrazar a su hija y clamar justicia. Ella fue víctima de la crueldad e insania de Héctor David Gómez. El atacante era su vecino y la dejó en coma por casi tres semanas.

El incidente se produjo cuando Claudia Sedano salió en defensa de O.S.E.T. (19), la mujer que Gómez golpeaba sin misericordia. Casi le cuesta la vida a Claudia Sedano. Sin embargo, luego de permanecer en coma, despertó para exigir que el hombre que le hizo daño vaya preso. Ella pudo haber quedado ciega, pero se aferró a la vida para velar por sus hijas.

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Claudia Sedano había defendido a una mujer que estaba a punto de ser asesinada por Héctor David Gómez. Ella ha dedicado su vida a rescatar a mujeres víctimas de trata, a niños de la calle y en situación de vulnerabilidad.

Pero en el caso de Héctor David Gómez, sus esfuerzos para que responda ante la justicia peruana por el presunto delito de tentativa de feminicidio, han sufrido un tropiezo. Ella sabe lo difícil que es para una víctima que un perpetrador reciba la sanción que le corresponde.

Héctor David Gómez, venezolano.

JUSTICIA BUROCRÁTICA

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró improcedente la solicitud de extradición presentada por el Estado peruano. Sin embargo, el Ministerio Público ha activado un mecanismo de cooperación judicial internacional para que las autoridades venezolanas asuman la investigación y eventual juzgamiento del acusado en su propio territorio.

La medida se encuentra contenida en la Providencia N.º 07, emitida el 28 de mayo de 2026 por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla.

La acción se adoptó después de que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación informó oficialmente que Venezuela desestimó la extradición de Héctor David Gómez. Las autoridades de ese país manifestaron su disposición a ejercer jurisdicción sobre el caso e iniciar un proceso penal conforme a su legislación. La extradición está prohibida.

Frente a este escenario, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Zarumilla que autorice la cesión de competencia a favor de la República Bolivariana de Venezuela, permitiendo que dicho país continúe las investigaciones y procese judicialmente al investigado.

EL LARGO Y TORTUOSO CAMINO

La presidenta de la asociación Familias Unidas Por Justicia: Familiares de Víctimas de Feminicidio, Katherine Flores, afirma que, ante la improcedencia de la extradición, las integrantes de esa agrupación han mostrado su preocupación e indignación.

“Dejaron graves secuelas en la salud física y emocional de la víctima (Claudia Sedano), quien continúa afrontando las consecuencias de la violencia sufrida. Exigimos que las autoridades continúen impulsando todas las acciones legales necesarias para evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia”, refiere Flores.

Héctor David Gómez fue detenido en julio del año pasado en Venezuela por un delito distinto al ocurrido en Tumbes. Y hoy está libre en su país.

Allison Castro, una de las hijas de Claudia Sedano, pensó que no volvería a estar junto a su mamá. El miedo a perderla para siempre la abrumaba.

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“Exigimos que se continúen impulsando todas las acciones legales necesarias para evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia.”, expresa Marieta Castro, otra de las hijas de Claudia Sedano.

VAN 81 FEMINICIDIOS EN EL 2026

En el Perú se han registrado 81 casos con características de feminicidios, desde el primero de enero al 29 de julio de este año, según reportes oficiales difundidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través del programa Warmi Ñan. Además, hubo 796 tentativas de feminicidio.

Hay un promedio de un feminicidio cada 48 horas. Junio ha sido el mes más crítico con 20 casos, seguido de abril, con 12 incidentes; mayo, marzo y febrero, con 11 cada uno; julio, con 9, y enero, con 7.

El año pasado, en el mismo período, se registraron 134 feminicidios, en 2024 hubo 162 casos, mientras que en 2023 el programa registró 170 crímenes contra las mujeres.

De los 81 casos con características de feminicidio este año, 40 de las víctimas tenían entre 18 y 29 años (49%), seguido por el grupo de 30 a 59 años con 27 casos (33%).

Hubo 7 casos de menores de entre 12 y 14 años (9%), tres víctimas de 15 a 17 años (4%) y cuatro casos de 60 años o más (5%).

Otro dato es que 52 de las víctimas (64%) tenían vínculo de pareja, mientras que el año pasado fueron 87. Dos tenían relación familiar y 27 casos fueron catalogados sin vínculo relacional de pareja ni familiar. El 52% de las víctimas no tenía hijos, el 46% tenía de uno a tres hijos y el 2% más de cuatro hijos.

En total, han quedado huérfanos 71 hijas e hijos menores de 18 años de las víctimas.

El médico psiquiatra Carlos Bromley señala que el maltrato, en cualquiera de sus formas, causa sufrimiento y consecuencias negativas en la vida de niñas, niños y adolescentes. Su impacto depende de la gravedad de la agresión, su frecuencia, el vínculo con quien la ejerce y el apoyo que puedan recibir.

“Puede afectar su salud física y emocional, interfiriendo en su desarrollo y debilitando su autoestima. En sus manifestaciones más extremas, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Además, crecer en entornos violentos puede llevar a su normalización y a la reproducción del maltrato, la negligencia y la humillación en interacciones y relaciones con los demás”, señala el especialista.

LA MAYORÍA SON PERUANAS

Este año, 76 de las mujeres víctimas de feminicidio fueron peruanas y 5 extranjeras. El año pasado sumaron 128 peruanas y 9 extranjeras en el periodo de enero al 29 de julio. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, este año, 22 de los crímenes contra mujeres ocurrieron en Lima Metropolitana, mientras que en Áncash fueron 10 casos.

En Ica hubo 7, Cajamarca 6, Arequipa 7, Cusco 5, Huánuco 3, Junín 3, La Libertad 3, Lambayeque 3, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Puno, San Martín y Tumbes con 2 cada uno. En tanto que en Lima Provincias, Madre de Dios, Piura y Tacna se repartieron un caso cada uno.

Patricia Garrido, directora del Programa Warmi Ñan, confirmó que la línea 100 ha recibido más de 72 mil llamadas efectivas por casos de violencia familiar y de género solo durante el primer semestre de este año.

“Son comunicaciones que ameritaron atención, orientación o articulación con otros servicios”, explica la funcionaria. El total de llamadas recibidas supera las 190 mil, aunque solo una parte corresponde a reportes genuinos, mientras que el resto se compone de llamadas abandonadas o perturbadoras.

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DATOS

Atención. De enero a junio fueron 88.813 los casos atendidos de víctimas de violencia en el CEM (Centro de Emergencia Mujer). Fueron 73.753 mujeres y 15.060 varones.

Tipos. También se atendieron 33.198 casos de violencia física, 39.459 psicológica, 15.797 sexual y 359 económica.

Alarma. En el Perú, 52 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años han sido víctimas de violencia alguna vez por parte de su pareja o expareja, una cifra que demanda la intervención prioritaria del sector salud mental.