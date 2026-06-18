BCR lanza nueva moneda de S/1 que rinde homenaje a una histórica cultura ancestral: así luce

El BCR puso en circulación una nueva moneda de S/1 alusiva a la cultura Recuay. | BCR | Composición LR

El BCR puso en circulación una nueva moneda de S/1 alusiva a la cultura Recuay. | BCR | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) puso en circulación una nueva moneda de S/1 dedicada a la cultura Recuay, una de las más representativas del antiguo Perú. La pieza forma parte de la serie numismática 'Cerámica precolombina peruana', iniciativa que busca difundir el patrimonio cultural del país.

Nueva moneda de S/1 busca revalorar el legado de la cultura Recuay

La moneda es de curso legal y circulará de manera simultánea con las demás monedas de S/1 que actualmente se encuentran en uso. Su emisión forma parte de una colección dedicada a distintas expresiones de la cerámica precolombina peruana.

TE RECOMENDAMOS JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

En el anverso de la moneda se mantiene el diseño tradicional con el Escudo de Armas del Perú en la parte central, acompañado de la leyenda Banco Central de Reserva del Perú, el año de acuñación y el polígono inscrito de ocho lados que caracteriza a estas emisiones numismáticas.

Nueva moneda de S/1 conmemora a la Cultura Recuay.

En el reverso destaca una representación alusiva a la cultura Recuay, civilización que se desarrolló en la sierra de Áncash y que dejó importantes manifestaciones artísticas, especialmente en la cerámica y la escultura en piedra.

Esta nueva moneda podrá utilizarse en cualquier transacción económica, al igual que el resto de monedas de S/1. Además, constituye una alternativa para los coleccionistas y ciudadanos interesados en preservar piezas vinculadas al patrimonio cultural peruano.

¿Qué otras monedas de colección ha lanzado el BCR?

La nueva moneda alusiva a la cultura Recuay es la quinta de las 11 que se tiene previsto lanzar para la colección 'Cerámica precolombina peruana'. Este es el listado completo: