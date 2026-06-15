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Julio Velarde sobre crecimiento de Perú: “Es pálido” pese a precios récord del cobre y el oro

La economía peruana creció un 3,73% en abril y suma cinco meses con expansiones superiores al 3%, según el INEI. Sin embargo, el presidente del BCRP considera que el país no aprovecha su potencial.

Julio Velarde sostuvo que la economía peruana podría crecer más en el actual contexto favorable para las exportaciones.
Julio Velarde sostuvo que la economía peruana podría crecer más en el actual contexto favorable para las exportaciones. | Italinho
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La economía peruana creció 3,73% en abril y acumuló cinco meses consecutivos con expansiones superiores al 3%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, para el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, este desempeño aún está lejos del potencial que tiene el país en un contexto internacional especialmente favorable para sus exportaciones.

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Durante el Encuentro Económico Región Loreto organizado por el BCRP, Velarde calificó el actual ritmo de crecimiento como 'pálido' y señaló que el Perú no está aprovechando plenamente la bonanza derivada de los altos precios de los minerales.

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“Un 3,7% no es un crecimiento malo, es mejor que el año anterior, pero aun así es poco frente a la bonanza y frente a los precios que experimentamos”, sostuvo.

Velarde: el Perú podría crecer más con un contexto externo favorable

El titular del BCRP destacó que el país atraviesa uno de los mejores momentos en términos de precios de exportación. Indicó que minerales como el cobre, el oro y la plata registran cotizaciones históricamente elevadas, lo que ha impulsado el valor de los envíos peruanos al exterior.

Según explicó, el Perú exporta volúmenes similares de cobre a los de años anteriores, pero obtiene mayores ingresos debido al incremento de los precios internacionales. Para Velarde, este escenario debería reflejarse en tasas de crecimiento económico más elevadas.

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No obstante, reconoció que algunos indicadores muestran un mejor desempeño de la actividad económica. Entre ellos mencionó el aumento de las importaciones de bienes de capital, que entre abril y mayo habrían crecido alrededor de 24,6%, así como el avance de la inversión privada, que superaría el 13% en mayo.

Asimismo, resaltó que la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el consumo de cemento reflejan una mayor dinámica interna.

“Estamos en la posibilidad de crecer a tasas importantes. Dependerá del siguiente Gobierno”, afirmó.

Fenómeno de El Niño y disciplina fiscal: los desafíos que vienen

De cara a los próximos meses, Velarde identificó dos factores que podrían condicionar el desempeño económico. El primero está relacionado con el escenario internacional y el impacto que podrían generar las tensiones geopolíticas sobre los precios de la energía y la inflación global.

Aunque consideró que algunos riesgos externos se han moderado, advirtió que la evolución de la economía mundial seguirá siendo un elemento por monitorear.

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El segundo desafío es el posible impacto del Fenómeno de El Niño. Según señaló, el evento climático podría sentirse entre finales de 2026 e inicios de 2027, por lo que será clave adoptar medidas de prevención y mitigación para reducir sus efectos sobre la producción y la infraestructura.

Velarde también llamó la atención sobre la situación fiscal. Si bien el Gobierno espera reducir el déficit fiscal este año, observó que el gasto público ha crecido con fuerza y advirtió que una eventual caída de los precios internacionales de los minerales podría afectar la recaudación tributaria.

Pese a estos riesgos, destacó que el Perú mantiene una posición favorable frente a otros países de la región y recordó que, en contextos externos similares, la economía nacional llegó a expandirse cerca de 6% anual. Para el presidente del BCRP, el reto ahora es convertir la actual bonanza exportadora en un crecimiento más sólido y sostenido.

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