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Muchas personas enfrentan dificultades al realizar gestiones en notarías o entidades estatales, así como al intentar efectuar trámites bancarios, pues no solo deben presentar su DNI para acreditar su identidad, sino que también se ven obligadas a superar filtros de seguridad debido a que su huella dactilar no logra pasar la validación biométrica. Este problema es frecuente en ciudadanos cuyos rasgos dactilares presentan desgaste por la edad, el tipo de trabajo manual que realizan o la exposición constante a sustancias químicas, lo que impide la correcta identificación ante los lectores biométricos de diversas organizaciones.

Ante este inconveniente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha establecido procedimientos específicos para que los ciudadanos puedan regularizar su situación. El objetivo de estas medidas es permitir que el usuario mantenga su derecho a la identificación y pueda seguir realizando sus actividades financieras y personales sin mayores contratiempos, para actualizar en el sistema su condición de huellas maltratadas.

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Procedimientos según la vigencia de tu DNI

El proceso para solucionar el error en la validación biométrica depende directamente del estado actual del documento de identidad. Si tu DNI se encuentra caduco, las opciones son las siguientes:

Para DNI electrónico: Realizar el trámite de renovación de DNI con un costo de S/41 (código 00525).

Realizar el trámite de renovación de DNI con un costo de S/41 (código 00525). Para DNI azul: Realizar la emisión de primer DNI electrónico con un costo de S/30 (código 02121), para obtener así un DNI electrónico.

En caso de que el documento de identidad aún se encuentre vigente, los procedimientos son los siguientes:

Para DNI electrónico: Solicitar una rectificación de imágenes y datos con un costo de S/41 (código 00730).

Solicitar una rectificación de imágenes y datos con un costo de S/41 (código 00730). Para DNI azul: Gestionar la emisión de primer DNI electrónico abonando S/30 (código 02121) para obtener el formato electrónico que facilita las validaciones.

Pasos a seguir en Reniec para actualizar tu DNI si tienes huella dactilar maltratada

Para realizar cualquier actualización por deterioro en la piel de los dedos o afecciones cutáneas, es indispensable seguir estos pasos:

Realiza el pago del trámite: S/30 para DNI azul o S/41 para DNI electrónico. El abono puede realizarse en el Banco de la Nación o a través de la plataforma virtual Págalo.pe.

S/30 para DNI azul o S/41 para DNI electrónico. El abono puede realizarse en el Banco de la Nación o a través de la plataforma virtual Págalo.pe. Acude a una oficina de Reniec: Presenta tu DNI y solicita la evaluación de tus rasgos dactilares.

Presenta tu DNI y solicita la evaluación de tus rasgos dactilares. Evaluación por peritos dactiloscópicos: El personal de Reniec verificará si tus huellas están efectivamente deterioradas o no son legibles.

El personal de Reniec verificará si tus huellas están efectivamente deterioradas o no son legibles. Registro en el DNI: Si se confirma el daño, se imprimirá en la parte posterior del documento la observación correspondiente.

Si se confirma el daño, se imprimirá en la parte posterior del documento la observación correspondiente. Retiro del nuevo documento: El DNI estará listo en aproximadamente 15 días hábiles y deberá recogerse de forma presencial con el ticket de recojo.

Es importante recordar que, durante este proceso, es posible que se requiera presentar un sustento médico para validar la afectación, tal como indican los lineamientos de la entidad para el manejo de huellas maltratadas.