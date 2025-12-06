HOYSuscripcion LR Focus

Economía

El BCR lanza 10 millones de monedas de S/1 de la cultura Nasca: cómo obtenerla y su valor con empaque

El Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación una nueva moneda de S/1 que forma parte de la serie numismática ‘Cerámica precolombina peruana’, esta vez dedicada a la cultura Nasca.

BCRP lanza nueva moneda de S/1 dedicada a la cultura Nasca
Foto: América Retail/ Andina/ Composición LR

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha puesto en circulación una nueva moneda de un sol dedicada a la cultura Nasca, según lo publicado en el diario oficial El Peruano. Esta pieza forma parte de la serie numismática ‘Cerámica precolombina peruana’ y corresponde a la cuarta emisión de la colección. Al igual que las anteriores, las personas podrán obtenerla como parte del intercambio comercial cotidiano, ya sea al comprar productos o recibir el vuelto.

Además de su circulación habitual con 10 millones de unidades disponibles, esta moneda también está a la venta en su presentación oficial. Según la web de ventas del BCRP, se comercializa en empaques de 10 estuches por un precio total de S/20. Esto significa que cada estuche, que contiene una moneda, cuesta S/2.

Anverso y Reverso de la nueva moneda de S/1 de la Cultura Nasca. Foto: Andina

Anverso y Reverso de la nueva moneda de S/1 de la Cultura Nasca. Foto: Andina

Nueva moneda de S/1 alusiva a la cultura Nasca

El BCR emitió una nueva moneda de un sol que se incorpora a la serie numismática ‘Cerámica precolombina peruana’. Esta edición, puesta en circulación el 4 de diciembre del 2025, constituye la cuarta entrega de la colección y rinde homenaje a la cultura Nasca, reconocida por sus complejas expresiones artísticas y simbólicas.

En el anverso se aprecia, al centro, el Escudo de Armas del Perú, rodeado por la leyenda “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y un filete poligonal de ocho lados. En el reverso, se destaca la imagen de un cántaro escultórico con un ser mítico antropomorfo que sostiene a dos figuras humanas, una compleja representación de la cosmovisión Nasca. En la parte superior se lee la frase “CULTURA NASCA”, mientras que en la inferior aparece la denominación monetaria.

