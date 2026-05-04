Quien tiene esta moneda de 1 sol, conserva un tesoro: cómo aprovecharla y no tirarla a la basura
Las monedas de 1 nuevo sol de 1991 han cobrado un alto valor en el mercado numismático peruano. Coleccionistas ofrecen hasta 180 soles por ejemplares en buen estado.
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La moneda de un sol es ampliamente utilizada en el día a día de los peruanos. Es común en pagos de transporte, compra de golosinas o en la adquisición de un emoliente callejero. Sin embargo, algunas versiones antiguas de esta moneda han incrementado significativamente su valor.
El usuario "Numismática Inca" reveló en redes sociales que las monedas de un nuevo sol de 1991 tienen especial interés para los coleccionistas, quienes pueden pagar hasta 180 soles, dependiendo de su estado.
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En su explicación, el experto detalló que esta particular moneda de un nuevo sol está relacionada con la obra de Félix Díaz Paredes, quien la produjo. Su firma se ubica debajo de las ramas de laurel y roble, y data de 1991.
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¿Cuál es el valor actual de la moneda de un nuevo sol?
Tal como se mencionó, las monedas de un nuevo sol de 1991 firmadas por Félix Díaz Paredes alcanzan precios de hasta 180 soles, pero esto depende de ciertos aspectos:
- Deben estar en estado sin circular.
- No deben mostrar señales de desgaste.
- No deben presentar golpes.
¿Dónde se puede vender la moneda de un nuevo sol?
Existen pocos lugares para vender tu moneda de un nuevo sol de 1991. La mayoría de estos negocios están en el Centro de Lima. Estos son algunos de ellos:
- Numismática de José Paz
- Tienda Numismática Jesús
- Numismática Ostos
- Numismática Gonzáles
Es importante señalar que las alcancías y los cajones con más de 30 años pueden ser lugares ideales para encontrar estas raras monedas de un nuevo sol. Si cuentas con algunos de estos en casa, no dudes en revisarlos.