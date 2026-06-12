Un accidente de tránsito en San Juan de Lurigancho dejó cuatro heridos, incluidos dos menores. El choque fue entre un automóvil y una mototaxi en el sector de Caja de Agua. | composición LR

Un accidente de tránsito en San Juan de Lurigancho dejó cuatro heridos, incluidos dos menores. El choque fue entre un automóvil y una mototaxi en el sector de Caja de Agua. | composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un accidente de tránsito registrado la noche del jueves 11 de junio en San Juan de Lurigancho dejó cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad, tras el choque entre un automóvil y una mototaxi en el sector de Caja de Agua.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Próceres de la Independencia. Según información de Serenazgo, involucró a una mototaxi de placa 9759-8F y un automóvil de placa ACX-645.

TE RECOMENDAMOS LE CIERRAN PUERTA A CASTILLO, BALCÁZAR ARMA MALETAS Y EXPLOTA LA PELEA POR ELECCIONES | ARDE TROYA

PUEDES VER: Estas universidades tendrán clases virtuales este viernes 12 de junio por marcha en el Centro de Lima

Accidente de tránsito en SJL

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en la zona, la mototaxi habría cruzado la intersección sin respetar la luz roja del semáforo, lo que provocó que fuera impactada por el vehículo particular.

Producto de la colisión resultaron heridos Jesús Noel Valencia, conductor de la mototaxi; Marilin Huisa, pasajera de la unidad; y dos niñas, hijas del chofer. Todos fueron atendidos inicialmente en el lugar y luego trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

Caja de Agua: PNP investiga

Hasta la zona llegaron miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes apoyaron en las labores de emergencia y estabilización de los afectados.

En tanto, agentes de la comisaría de Caja de Agua trasladaron ambos vehículos a la dependencia policial para las diligencias respectivas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del hecho y determinar responsabilidades.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.