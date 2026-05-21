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El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad de Lima (MML) resolvió el contrato suscrito con el consorcio ejecutor DISAMART para el proyecto “Mejoramiento del Campo de Marte”. La decisión fue adoptada debido al retraso en los trabajos y al bajo ritmo de avance en las labores de emergencia para la mitigación de áreas verdes por parte del mencionado consorcio, según indicó la entidad.

Frente a esta situación, Invermet indicó que iniciarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables, e informará a los organismos competentes en materia de fiscalización ambiental y control. Además, sostuvo que efectuarán de manera inmediata las acciones para la convocatoria de la ejecución del saldo de obra para darle continuidad al proyecto y culminarlo en el más breve plazo.

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Jesús María administrará Campo de Marte

Mientras se implementen las medidas anteriores, el organismo informó que se ejecutarán las acciones de mitigación, riego, control y mantenimiento de las áreas verdes y de toda la zona de intervención del Campo de Marte, en coordinación con la Municipalidad de Jesús María.

Asimismo, señaló que ya se ha trasladado el requerimiento de la MML para que se gestione la renovación del convenio de administración del parque metropolitano con el municipio de Jesús María. “Esta decisión será comunicada a los vecinos, con quienes ya se vienen desarrollando mesas de trabajo y a quienes se estará convocando a una reunión informativa”, indicó el ente municipal.

Vecinos alertaron impacto ambiental

La finalización del contrato por obras en Campo de Marte se da a conocer luego de que vecinos y colectivos de Jesús María denunciaran el deterioro de las áreas verdes del Campo de Marte, uno de los principales pulmones verdes de Lima. Los moradores advirtieron que árboles y césped del recinto no estarían recibiendo riego adecuado, lo que los expondría a que se marchiten con mayor facilidad.

Según los residentes, el problema se habría intensificado durante la ejecución de las obras impulsadas por la MML para convertir el espacio en un parque urbano, seguro, accesible y sostenible. El proyecto contempla una inversión superior a S/26,7 millones para la recuperación y modernización del recinto en un plazo de 180 días, iniciado en noviembre de 2025. Sin embargo, ha sido cuestionado por su impacto en las áreas verdes y en la fauna que habita el lugar.