Las altas temperaturas persisten en Perú, con Lima y Callao experimentando noches cálidas y Tumbes estableciendo un récord de 37,4 °C el 14 de junio, según el Senamhi. | Foto: Dall-E

Las altas temperaturas persisten en Perú, con Lima y Callao experimentando noches cálidas y Tumbes estableciendo un récord de 37,4 °C el 14 de junio, según el Senamhi. | Foto: Dall-E

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Las altas temperaturas continúan marcando el clima en diversas regiones del país a pocos días del inicio oficial del invierno. Mientras Lima y Callao registran noches más cálidas de lo habitual, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Tumbes alcanzó un nuevo récord de temperatura diurna para un mes de junio, reflejo de las condiciones inusuales que se presentan actualmente en la costa peruana.

De acuerdo con la entidad meteorológica, el pasado 14 de junio la ciudad de Tumbes registró una temperatura máxima de 37,4 °C, un valor que no se observaba durante junio desde 2009. El organismo también advirtió que este escenario se mantendrá en los próximos días, por lo que recomendó a la población mantenerse informada mediante los reportes oficiales.

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Lima registró la noche más cálida

La situación también se refleja en Lima Metropolitana y Callao. El especialista Abraham Levy señaló en una entrevista con Canal N que la madrugada del 16 de junio fue la noche más cálida del año para ambas jurisdicciones.

A través de sus redes sociales, detalló que la temperatura mínima alcanzó los 22,5 °C, un valor inusual para esta época. Según explicó, esta cifra se encuentra 5,5 °C por encima de los niveles normales y está relacionada con la presencia de condiciones asociadas al Niño Costero y al calentamiento anómalo del mar frente a la costa central.

Por su parte, el Senamhi indicó que las elevadas temperaturas diurnas en Lima han incrementado la sensación térmica hasta cerca de los 28 °C en algunos sectores de la capital. La combinación de aguas cálidas y cielos con poca nubosidad favorece este comportamiento climático.

Abraham Levy señaló en su cuenta de X, en base a los reportes de IMARPE, el aumento de las temperaturas durante la noche del 16 de junio. Foto: X (@hombredeltiempo)

Tumbes alcanza una temperatura récord para junio

El Senamhi confirmó que la estación meteorológica de Tumbes registró 37,4 °C durante la jornada del 14 de junio, estableciendo un nuevo récord para este mes en los últimos años. Según precisó la institución, se trata de un valor que no había sido reportado en junio desde 2009.

Este registro se suma a una serie de temperaturas elevadas observadas en distintos puntos de la costa norte y central del país. Los especialistas atribuyen estas condiciones al calentamiento del mar frente al litoral peruano, fenómeno que favorece un incremento de las temperaturas tanto durante el día como en horas de la noche.