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ONE PACT en Perú 2026: fecha, precios y dónde comprar entradas para el concierto del famoso grupo de k-pop

El quinteto surcoreano ONE PACT ofrecerá concierto en Lima en 2026 como parte de su 'OUTSHINE World Tour'. Las entradas cuentan con diferentes precios y beneficios, incluyendo fotos exclusivas.

ONE PACT llegará por primera vez a Lima a casi tres años de su debut en el mundo del k-pop.
ONE PACT llegará por primera vez a Lima a casi tres años de su debut en el mundo del k-pop. | Foto: Zafiro International
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El k-pop continúa expandiendo su alcance en Latinoamérica y Lima será una de las ciudades privilegiadas en recibir a ONE PACT. El quinteto surcoreano confirmó su primera visita a Perú como parte de su gira mundial 'OUTSHINE World Tour 2026', una gira que ya pasó con éxito por Asia y Europa y ahora incluye a cuatro capitales de la región.

La expectativa entre los seguidores peruanos es alta. El grupo integrado por Seongmin, TAG, Jongwoo, Jay Chang y Yedam se presentará en la Discoteca Coco’s, en un espectáculo que promete energía, puesta en escena inmersiva y un repertorio con sus mejores canciones.

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ONE PACT en Lima: fecha, lugar y venta de entradas

El concierto de ONE PACT en Lima se celebrará el viernes 18 de septiembre de 2026 en la Discoteca Coco’s, ubicada en el distrito de Lima, a partir de las 8.00 p. m. Su presencia se suma a una emocionante agenda de eventos de k-pop en el noveno mes del año, entre los que también figuran los esperados espectáculos de iKON y aespa.

La venta de entradas se encuentra disponible desde el martes 28 de julio a través de la página web de Joinnus. Para separar tu boleto, debes iniciar sesión con tu cuenta registrada o crearte una ingresando todos los datos que soliciten. Una vez realizado este paso, podrás elegir la zona de tu preferencia y pagar a través de los medios disponibles.

ONE PACT está integrado por Jongwoo, Jay Chang, Seongmin, TAG y Yedam

ONE PACT está integrado por Jongwoo, Jay Chang, Seongmin, TAG y Yedam. Foto: ARMADA Entertainment

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Precios y beneficios de las entradas para ver a ONE PACT en Perú

Los precios de las entradas para ver a ONE PACT en Perú varían según la zona y los beneficios que ofrezcan. A continuación, el listado completo:

  • Gold – S/649: incluye entrada VIP más acceso a soundcheck, hi-touch, foto individual, lanyard exclusiva e ingreso prioritario
  • Silver – S/529: boleto VIP más acceso a soundcheck, hi-touch, foto grupal 10:5, lanyard exclusiva e ingreso prioritario
  • Bronze – S/419: boleto VIP más hi-touch y photocard exclusivo
  • VIP – S/310.00: solo boleto VIP
  • General – S/210.00: entrada general sin beneficios adicionales.
Zonas y precios de las entradas para concierto de ONE PACT en Lima

Zonas y precios de las entradas para concierto de ONE PACT en Lima. Foto: Zafiro International

ONE PACT incluyó a Lima en su recorrido por América Latina junto a Ciudad de México (11 de septiembre), São Paulo (13 de septiembre) y Santiago de Chile (16 de septiembre). La capital peruana será la última parada de esta etapa, lo que convierte al concierto en un cierre especial para los fans locales.

Con un comentado debut en 2023 bajo ARMADA Entertainment, el quinteto se ha consolidado como una de las propuestas más prometedoras del k-pop. Su estilo mezcla pop, hip-hop y una fuerte presencia escénica. Entre sus canciones más destacadas figuran 'Must Be Nice', 'Sane', 'DESERVED', 'FXX OFF', 'G.O.A.T' y su más reciente lanzamiento 'U so hot'.

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