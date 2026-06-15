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Senamhi alerta lluvias intensas y 250 distritos enfrentan riesgo de huaicos y deslizamientos: revisa la lista completa

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en la costa norte y la sierra norte y centro. Indeci insta a reforzar las medidas de prevención.

Las lluvias tendrán mayor impacto en la sierra norte y centro, así como en Tumbes y Piura.
Las lluvias tendrán mayor impacto en la sierra norte y centro, así como en Tumbes y Piura. | Foto: Almendra Ruesta/LR
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Un total de 250 distritos de la sierra norte, centro y la costa norte se encuentran en riesgo de sufrir huaicos, deslizamientos y otros movimientos en masa este lunes 15 de junio, según el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

La alerta se sustenta en el aviso meteorológico N.° 233 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que prevé lluvias de ligera a moderada intensidad en diversas regiones del país. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora en la sierra norte y centro.

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Además, la entidad prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche. En la costa norte, las lluvias tendrán mayor incidencia en Tumbes y en los distritos alejados del litoral de Piura, mientras que la costa central registrará precipitaciones ligeras y dispersas.

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Lista de distritos en riesgo muy alto

Según el informe de Cenepred, 127 distritos presentan riesgo muy alto. Áncash concentra la mayor cantidad de jurisdicciones en esta condición, con 54 distritos, seguido por Cajamarca (41), Piura (17), Lima (12) y Lambayeque (3).

A ellos se suman otros 123 distritos catalogados con riesgo alto en estas mismas regiones. La relación completa de distritos puede consultarse en el siguiente enlace.

Para el lunes 15 de junio, el Senamhi estima acumulados de lluvia de hasta 15 milímetros por día en Tumbes. En la costa de Piura se esperan valores cercanos a los 5 milímetros por día, mientras que en la sierra norte y centro los registros oscilarán entre 5 y 16 milímetros por día.

Indeci exhorta a tomar medidas preventivas

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las autoridades regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y señalizadas para facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras, alejadas de ríos y quebradas.

Asimismo, recomendó comprobar la disponibilidad de establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías para responder ante posibles emergencias.

La entidad también pidió a la población reforzar los techos de sus viviendas y coordinar con las autoridades locales la implementación de sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.

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