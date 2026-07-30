¿Buscas trabajo? MTPE lanza convocatoria laboral con más de 500 vacantes este 5 de agosto: ¿dónde postular y cuáles son los requisitos?

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una nueva campaña de empleo que pondrá a disposición de la ciudadanía más de 500 vacantes ofrecidas por empresas privadas. La actividad se realizará el 5 de agosto en el distrito de El Agustino y permitirá que los postulantes participen directamente en procesos de selección para distintos puestos de trabajo.

La jornada se desarrollará entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. en el complejo deportivo Padre Chiqui, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, cuadra 23, frente a Plaza Vea. Además de las oportunidades laborales, el MTPE brindará de manera gratuita el Certificado Único Laboral (CUL), documento que suele ser solicitado en procesos de contratación.

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¿Dónde será la campaña de empleo del MTPE y qué documentos debes presentar para postular?

Las personas interesadas en acceder a alguna de las vacantes deberán acudir directamente al lugar del evento dentro del horario establecido por el MTPE. No será necesario realizar una inscripción previa para participar en esta convocatoria laboral.

Para postular, los asistentes deberán presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Hoja de vida (CV) impresa.

De acuerdo con la información difundida por el ministerio, tampoco se ha informado sobre un límite de edad para participar. Durante la jornada, los postulantes podrán entregar su currículum directamente a las empresas participantes y formar parte de los procesos de selección que se desarrollarán en el mismo recinto.

Convocatoria laboral en MTPE.

Certificado Único Laboral: quiénes pueden obtenerlo gratis y por qué facilita la búsqueda de empleo

Como parte de la campaña, el Ministerio de Trabajo emitirá gratuitamente el Certificado Único Laboral (CUL). Este documento reúne en un solo registro información oficial del ciudadano, como los datos de identidad, los antecedentes policiales, penales y judiciales, el historial de empleo formal y el nivel de estudios registrado en las bases de datos del Estado.

Los ciudadanos peruanos con DNI vigente y los extranjeros con carné de extranjería pueden acceder gratuitamente a este trámite. Al concentrar en un solo formato información personal, antecedentes, experiencia laboral y nivel educativo, agiliza los procesos de postulación cuando las empresas solicitan dichos requisitos. De esta manera, los asistentes no solo tendrán la oportunidad de acceder a las más de 500 ofertas de trabajo disponibles, sino también de salir con una constancia que facilitará futuras convocatorias laborales.