Cajamarca: asesinan con arma blanca a alcalde del distrito Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Omar Díaz Rabanal, alcalde del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín (Cajamarca), fue asesinado con arma blanca la mañana del 29 de julio tras participar en las actividades oficiales por las Fiestas Patrias y las celebraciones patronales realizadas en la Plaza de Armas de Celendín. Según la PNP, el ataque se produjo en medio de una discusión.

El presunto autor del crimen fue detenido por la Policía cuando iba a bordo de un automóvil en el distrito La Encañada rumbo a Cajamarca. Fue identificado como Richard Leandro Araujo Ludeña, de 29 años.

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Tras la ingesta de alcohol se produjo una agresión verbal. El sujeto salió del local, se dirigió a un camión de frutas, tomó un cuchillo y regresó a la cantina. La discusión continuó y al salir ambos al exterior del establecimiento le asestó una puñalada a la altura del omóplato", detalló el general PNP Luis Bolaños.

Defensoría exige investigación

Al respecto, la Defensoría del Pueblo exigió que las autoridades realicen una investigación célere, objetiva e imparcial que permita sancionar a los responsables.

Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, se lee en su publicación de X.