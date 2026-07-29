HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Escándalo por el traje de Keiko Fujimori: comunidad Shipibo-Konibo acusa al diseñador de apropiación cultural y él responde

"Inspirarse no es copiar", afirmó el diseñador Yirko Sivirich al rechazar las acusaciones de la comunidad Shipibo-Konibo a raíz del traje que confeccionó para la presidenta Keiko Fujimori.

Yirko Sivirich es uno de los diseñadores más conocidos en el ambiente de la moda en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Yirko Sivirich es uno de los diseñadores más conocidos en el ambiente de la moda en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

La comunidad Shipibo-Konibo acusó al diseñador Yirko Sivirich de apropiación cultural por el traje que confeccionó para la presidenta Keiko Fujimori. A través de un comunicado en sus redes sociales, esta entidad expresó su fastidio al señalar que el diseñador utilizó símbolos tradicionales de la comunidad sin autorización ni la participación de sus miembros.

La respuesta de Sivirich no tardó en llegar. El diseñador rechazó la acusación de apropiación cultural y sostuvo que "inspirarse no es copiar". Además, afirmó que tiene el derecho de inspirarse en las raíces peruanas para crear propuestas contemporáneas.  

Publicación realizada por la comunidad Shipibo-Konibo acusando a Yirko Sivirich. Foto: Instagram.

Publicación realizada por la comunidad Shipibo-Konibo acusando a Yirko Sivirich. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Kyara Villanella deja sola a su madre Keiko Fujimori y no asiste a la Parada Militar 2026: solo Kaori Villanella acompañó a la presidenta

lr.pe

Comunidad Shipibo-Konibo acusa a diseñador de Keiko Fujimori de apropiación cultural

La controversia surgió a raíz del segundo atuendo que lució la presidenta Keiko Fujimori. Se trata de un conjunto de estilo militar en color azul, cuyos patrones geométricos destacan en los filos del blazer, cuello, pechera, cintura y los bolsillos. Durante su presentación, Yirko Sivirich explicó que estos elementos estaban inspirados en el Koshi Kené, el lenguaje visual del pueblo Shipibo-Konibo.

Ante esto, la comunidad difundió un comunicado en el que acusó al diseñador de apropiación cultural. Según señalaron, Sivirich no forma parte de los Shipibo-Konibo y el uso de su iconografía en un contexto ajeno a sus costumbres, sin consulta ni participación de sus representantes, constituye una falta de respeto hacia el pueblo originario.

"El uso de nuestros signos y lenguajes visuales requiere diálogo y consentimiento, especialmente cuando se presentan ante audiencias nacionales e internacionales", expresó la comunidad en su pronunciamiento.

PUEDES VER: Hermana de Keiko Fujimori hace fuerte revelación sobre ausencia de Kenji Fujimori en la toma de mando de la presidenta: “Siempre ha estado invitado”

lr.pe

Yirko Sivirich responde a comunidad Shipibo-Konibo

A través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Yirko Sivirich respondió a las acusaciones de la comunidad shipibo-konibo. El diseñador sostuvo que el traje que creó para la presidenta Keiko Fujimori tuvo como propósito rendir homenaje a la diversidad cultural del Perú y rechazó haber incurrido en apropiación cultural.

"Se trata de una interpretación contemporánea y una creación original, desarrollada a partir de la inspiración que brindan los lenguajes geométricos presentes en diversas expresiones del arte peruano, especialmente de la Amazonía. En este caso, el diseño fue creado desde cero, con un lenguaje propio, buscando transmitir una identidad contemporánea y siempre con profundo respeto hacia las culturas que enriquecen nuestro país", compartió el diseñador.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Qué anunció Keiko Fujimori para las mypes? Así funcionan PROMYPE, COFIDE, Compras MYPErú y el factoring

¿Qué anunció Keiko Fujimori para las mypes? Así funcionan PROMYPE, COFIDE, Compras MYPErú y el factoring

LEER MÁS
¿Seguirá censurando el Ministerio de Cultura con Alberto Beingolea a cargo?

¿Seguirá censurando el Ministerio de Cultura con Alberto Beingolea a cargo?

LEER MÁS
Keiko Fujimori promete ampliar líneas de Metro y nuevas carreteras: ¿podrá ejecutarlas en su gobierno?

Keiko Fujimori promete ampliar líneas de Metro y nuevas carreteras: ¿podrá ejecutarlas en su gobierno?

LEER MÁS
Concierto Corazón Serrano por 28 de julio: horarios, entradas, buses y posible setlist de 'Acceso al corazón 4' en Costa 21

Concierto Corazón Serrano por 28 de julio: horarios, entradas, buses y posible setlist de 'Acceso al corazón 4' en Costa 21

LEER MÁS
Gian Marco, Karen Schwarz, Michelle Soifer y más artistas peruanos dejan conmovedores mensajes por Fiestas Patrias: “Todos somos pueblo”

Gian Marco, Karen Schwarz, Michelle Soifer y más artistas peruanos dejan conmovedores mensajes por Fiestas Patrias: “Todos somos pueblo”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermana de Keiko Fujimori hace fuerte revelación sobre ausencia de Kenji Fujimori en la toma de mando de la presidenta: “Siempre ha estado invitado”

Hermana de Keiko Fujimori hace fuerte revelación sobre ausencia de Kenji Fujimori en la toma de mando de la presidenta: “Siempre ha estado invitado”

LEER MÁS
Kyara Villanella deja sola a su madre Keiko Fujimori y no asiste a la Parada Militar 2026: solo Kaori Villanella acompañó a la presidenta

Kyara Villanella deja sola a su madre Keiko Fujimori y no asiste a la Parada Militar 2026: solo Kaori Villanella acompañó a la presidenta

LEER MÁS
Kyara Villanella expone mensajes de Ricardo Mendoza y revela por qué teme ir a ‘Hablando huevadas’: “Él me encanta”

Kyara Villanella expone mensajes de Ricardo Mendoza y revela por qué teme ir a ‘Hablando huevadas’: “Él me encanta”

LEER MÁS
Exmodelo Malú Costa reaparece e impacta con su nueva faceta tras desaparecer de la televisión

Exmodelo Malú Costa reaparece e impacta con su nueva faceta tras desaparecer de la televisión

LEER MÁS
Tiktoker Cañita recolectó nueve camiones de víveres para los damnificados de Junín y usuarios lo felicitan: “Hizo más que cualquier congresista”

Tiktoker Cañita recolectó nueve camiones de víveres para los damnificados de Junín y usuarios lo felicitan: “Hizo más que cualquier congresista”

LEER MÁS
Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025