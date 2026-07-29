Escándalo por el traje de Keiko Fujimori: comunidad Shipibo-Konibo acusa al diseñador de apropiación cultural y él responde

Yirko Sivirich es uno de los diseñadores más conocidos en el ambiente de la moda en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

Yirko Sivirich es uno de los diseñadores más conocidos en el ambiente de la moda en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

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La comunidad Shipibo-Konibo acusó al diseñador Yirko Sivirich de apropiación cultural por el traje que confeccionó para la presidenta Keiko Fujimori. A través de un comunicado en sus redes sociales, esta entidad expresó su fastidio al señalar que el diseñador utilizó símbolos tradicionales de la comunidad sin autorización ni la participación de sus miembros.

La respuesta de Sivirich no tardó en llegar. El diseñador rechazó la acusación de apropiación cultural y sostuvo que "inspirarse no es copiar". Además, afirmó que tiene el derecho de inspirarse en las raíces peruanas para crear propuestas contemporáneas.

Publicación realizada por la comunidad Shipibo-Konibo acusando a Yirko Sivirich. Foto: Instagram.

Comunidad Shipibo-Konibo acusa a diseñador de Keiko Fujimori de apropiación cultural

La controversia surgió a raíz del segundo atuendo que lució la presidenta Keiko Fujimori. Se trata de un conjunto de estilo militar en color azul, cuyos patrones geométricos destacan en los filos del blazer, cuello, pechera, cintura y los bolsillos. Durante su presentación, Yirko Sivirich explicó que estos elementos estaban inspirados en el Koshi Kené, el lenguaje visual del pueblo Shipibo-Konibo.

Ante esto, la comunidad difundió un comunicado en el que acusó al diseñador de apropiación cultural. Según señalaron, Sivirich no forma parte de los Shipibo-Konibo y el uso de su iconografía en un contexto ajeno a sus costumbres, sin consulta ni participación de sus representantes, constituye una falta de respeto hacia el pueblo originario.

"El uso de nuestros signos y lenguajes visuales requiere diálogo y consentimiento, especialmente cuando se presentan ante audiencias nacionales e internacionales", expresó la comunidad en su pronunciamiento.

Yirko Sivirich responde a comunidad Shipibo-Konibo

A través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Yirko Sivirich respondió a las acusaciones de la comunidad shipibo-konibo. El diseñador sostuvo que el traje que creó para la presidenta Keiko Fujimori tuvo como propósito rendir homenaje a la diversidad cultural del Perú y rechazó haber incurrido en apropiación cultural.

"Se trata de una interpretación contemporánea y una creación original, desarrollada a partir de la inspiración que brindan los lenguajes geométricos presentes en diversas expresiones del arte peruano, especialmente de la Amazonía. En este caso, el diseño fue creado desde cero, con un lenguaje propio, buscando transmitir una identidad contemporánea y siempre con profundo respeto hacia las culturas que enriquecen nuestro país", compartió el diseñador.