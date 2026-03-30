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Economía

Brecha hídrica persiste en el país: Midagri y UNALM firman convenio con la Junta de Usuarios Rímac para reforzar la gestión del agua

Con un financiamiento de US$ 48.660.000, el proyecto busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua y saneamiento en el país, especialmente en Lima Metropolitana.

El proyecto cuenta con un financiamiento de US$ 48.660.000 mediante endeudamiento externo aprobado por decreto supremo.
El proyecto cuenta con un financiamiento de US$ 48.660.000 mediante endeudamiento externo aprobado por decreto supremo. | Composición LR/Andina

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Rímac Clase B, con el fin de fortalecer la gestión de los recursos hídricos y promover el desarrollo del sector agrario en un contexto de creciente demanda y presión climática. 

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El proyecto, respaldado por un financiamiento de US$48.660.000 mediante endeudamiento externo aprobado por decreto supremo, busca cerrar estas desigualdades históricas en acceso al agua y saneamiento, así como optimizar la administración del recurso a nivel nacional. 

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Un acuerdo estratégico para la gestión del agua 

La firma del convenio tuvo lugar durante el I Conversatorio por el Día Mundial del Agua 2026, realizado el 26 de marzo en el auditorio principal de la UNALM. El evento reunió a autoridades, especialistas y organizaciones de usuarios, quienes compartieron experiencias y desafíos relacionados con la sostenibilidad del agua. 

Durante su intervención, el titular del Midagri, Felipe Meza Millán, destacó la necesidad de articular esfuerzos entre el Estado, la academia y las organizaciones de usuarios para avanzar hacia una gestión más eficiente y responsable del recurso hídrico. 

El convenio incluye acciones de asistencia técnica, intercambio de información, difusión de actividades y participación en espacios de articulación institucional, con el propósito de fortalecer capacidades y promover el uso eficiente del agua en diversas regiones del país

Convenio entre MIDAGRI, UNALM y Junta de Usuarios Rímac impulsa gestión hídrica en el país.

Convenio entre MIDAGRI, UNALM y Junta de Usuarios Rímac impulsa gestión hídrica en el país.

“Se necesitan S/1.500 millones para enfrentar esta desigualdad”

Uno de los temas centrales del conversatorio fue la persistente brecha en el acceso a servicios de agua y saneamiento en Lima Metropolitana y el resto del país. Dirigentes de esquemas de agua señalaron que se requieren aproximadamente S/1.500 millones para cerrar dichas brechas, mientras que la instalación de conexiones en zonas altas puede llegar a costar hasta S/40.000 por lote

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A esto se suman restricciones presupuestales y retrasos en la ejecución de proyectos desde 2022, originados por procesos técnicos complejos y limitaciones en la asignación de recursos públicos. También se informó que evaluaciones de riesgo realizadas en 2024 afectaron el avance de varias iniciativas, aunque algunas de ellas ya han sido reactivadas tras gestiones ante diferentes entidades del Estado.  

Durante el evento se señaló que una planta de tratamiento de aguas residuales registra un avance del 15%, con proyección de beneficiar a 150.000 familias. La infraestructura contará con una capacidad estimada de 10.000 litros por segundo, lo que permitirá mejorar significativamente las condiciones sanitarias y ambientales de la zona.  

Por su parte, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Rímac Clase B informó sobre diversas limitaciones operativas y económicas, relacionadas principalmente con conexiones clandestinas, restricciones de acceso a la infraestructura y dificultades para identificar a los responsables de dichas irregularidades. 

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En este contexto, su presidente, Víctor Palomino Zullca Poma, resaltó la urgencia de fortalecer la gestión del recurso hídrico ante los desafíos actuales. “El agua no solo es un recurso natural, es la base del desarrollo económico, social y ambiental. Su gestión adecuada requiere compromiso, planificación y trabajo conjunto entre todos los actores involucrados”, afirmó. 

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