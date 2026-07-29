Rusia acusa de “complicidad con el terrorismo” a Pavel Durov, fundador de Telegram, y ordena su búsqueda y captura

La investigación se amplía a un bot de citas que supuestamente facilitó el reclutamiento para actos de sabotaje. Foto: AFP.

La investigación se amplía a un bot de citas que supuestamente facilitó el reclutamiento para actos de sabotaje. Foto: AFP.

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El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció la emisión de una orden internacional de búsqueda y captura contra Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, dentro de una investigación penal en la que lo acusa de complicidad con el terrorismo.

En un comunicado, el FSB afirmó que Telegram no eliminó numerosos canales, chats y bots que eran utilizados activamente por los servicios de inteligencia ucranianos y por organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y ciberfraude en territorio ruso.

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Además, aseguró que esas herramientas facilitaron la preparación de atentados terroristas y actividades de ciberdelincuencia en Rusia, que se han saldado con numerosas víctimas mortales, incluidas mujeres y niños.

La investigación también se centra en el bot de citas Leo Match, conocido como Dayvinchik, cuya actividad está prohibida en Rusia. Según las autoridades, agentes de inteligencia ucranianos se hacían pasar por jóvenes para contactar a ciudadanos rusos, obtener información personal y posteriormente chantajearlos con el objetivo de reclutarlos para cometer actos de sabotaje.

El FSB indicó que, desde julio de 2025, 46 personas de entre 12 y 22 años fueron detenidas por ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y contra infraestructuras energéticas y de transporte tras haber utilizado esa herramienta.

Persecución rusa

Durov, nacido en Rusia y con nacionalidades francesa y emiratí, reside actualmente en Francia. Tras el anuncio del FSB, la reacción pública de Telegram fue la publicación en su cuenta oficial de X de una imagen mostrando el dedo corazón levantado, sin emitir una declaración adicional sobre las acusaciones.

El fundador de Telegram ya había denunciado a comienzos de 2026 que las autoridades rusas habían abierto una investigación penal en su contra. En ese momento sostuvo que el proceso respondía a un intento de "suprimir el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión" mediante restricciones contra la plataforma, además de calificar las acusaciones como una persecución política.

El caso se produce mientras Rusia intensifica el control sobre los servicios digitales. Telegram continúa siendo una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el país, pese a los reiterados intentos del Kremlin por bloquearla o limitar su funcionamiento y promover alternativas nacionales.

Entre 2018 y 2020, la plataforma permaneció bloqueada en Rusia antes de que la restricción fuera levantada sin una explicación oficial.

La confrontación entre Durov y las autoridades rusas se remonta a la década de 2010, cuando abandonó VKontakte, la red social que fundó y que posteriormente quedó bajo control estatal. Desde entonces, el empresario ha mantenido una postura crítica frente a las exigencias del Kremlin para acceder a datos de usuarios y defendió la independencia de Telegram.

Las nuevas acusaciones se conocen en un contexto marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, donde ambos países se han señalado mutuamente por utilizar plataformas digitales y redes sociales como herramientas de reclutamiento, propaganda y operaciones vinculadas al conflicto.