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Lima Metropolitana lidera la población del país con más de 10 millones de habitantes: estas son las regiones más pobladas, según el último Censo

La población total del país alcanza 34.157.732, un incremento de 2,9 millones desde 2017, consolidando a Perú como el cuarto país más poblado de Sudamérica.

Lima Metropolitana lidera la población en Perú con 10.129.708 habitantes, según el Censo Nacional 2025. Esto representa el 29,7% de la población total del país.
Lima Metropolitana lidera la población en Perú con 10.129.708 habitantes, según el Censo Nacional 2025. Esto representa el 29,7% de la población total del país. | Foto: Andina
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Lima Metropolitana se mantiene como la jurisdicción más poblada del Perú al registrar 10.129.708 habitantes, de acuerdo con los resultados oficiales de los Censos Nacionales 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra confirma que casi tres de cada diez peruanos residen en la capital, que concentra el 29,7% de la población nacional.

Los datos difundidos este 30 de mayo muestran que el Perú alcanzó una población total de 34.157.732 habitantes en 2025, lo que representa un incremento de cerca de 2,9 millones de personas respecto al censo de 2017. Con este resultado, el país se consolida como el cuarto más poblado de Sudamérica, solo por detrás de Brasil, Colombia y Argentina.

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Las primeras 5 regiones que encabezan la lista de las más habitadas en todo el Perú, según el último Censo Nacional 2025. Foto: INEI

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Además de Lima: estas son las regiones con más habitantes del Perú en 2025

Después de Lima Metropolitana, la región más poblada del país es Piura, que alcanza los 2.115.587 habitantes. Le siguen La Libertad con 2.056.560 residentes y Arequipa con 1.814.396 habitantes, consolidándose como los principales polos demográficos fuera de la capital.

El ranking continúa con Cajamarca (1.490.769), Junín (1.422.597), Lambayeque (1.404.376), Cusco (1.379.003) y Puno (1.232.995). También superan el millón de habitantes Áncash (1.205.998), la Provincia Constitucional del Callao (1.101.911), Ica (1.033.185) y Loreto (1.032.016).

En el otro extremo de la lista aparecen Moquegua, con 194.842 habitantes, y Madre de Dios, con 208.682, como los departamentos menos poblados del territorio nacional.

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El envejecimiento poblacional avanza en todo el país

Los resultados censales también evidencian un acelerado proceso de envejecimiento de la población peruana. Actualmente, 5.055.316 personas tienen 60 años o más, equivalente al 14,8% del total nacional. En 2017, este grupo representaba el 11,7% de la población.

Asimismo, la edad promedio de los peruanos pasó de 32 años a 34,2 años en apenas ocho años. Puno encabeza el índice de envejecimiento con 87,7 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, seguido por Moquegua con 86,9 y Lima Metropolitana con 82,6.

Otro dato relevante es que las mujeres continúan siendo mayoría en el país. Del total de habitantes, 17.292.043 son mujeres y 16.865.689 son hombres. Además, el INEI reportó que el crecimiento poblacional anual entre 2017 y 2025 fue de 1,11%, una cifra superior a la registrada en el periodo intercensal anterior y que estuvo influida, entre otros factores, por la inmigración registrada durante los últimos años.

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