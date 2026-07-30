¿Qué partidos se juegan hoy, jueves 30 de julio? Horarios y canales de TV dónde ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los duelo por los playoffs de la Copa Sudamericana y en las distintas ligas del fútbol mundial.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 30 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Los partidos de vuelta en los playoffs de la Copa Sudamericana terminan hoy. Gremio y Bolívar iniciarán la jornada del jueves en el torneo internacional. Caracas enfrentará a Independiente Santa Fe, mientras que O’Higgins y Boca Juniors protagonizarán el partido más atractivo de la noche. En Perú, Sporting Cristal y Yanapuma verán acción en la Liga Femenina.
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Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Gremio vs Bolívar
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Caracas vs Independiente Santa Fe
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- O’Higgins vs Boca Juniors
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga Femenina HOY
- Sporting Cristal vs Yanapuma
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Independiente Rivadavia vs Huracán
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Talleres vs Vélez Sarsfield
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Central Córdoba vs Atlético Tucumán
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Independiente vs Newell’s
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Brasileirao HOY
- Corinthians vs Athletico-PR
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Récord TV
- Coritiba vs Cruzeiro
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga Dimayor de Colombia HOY
- Atlético Bucaramanga vs Llaneros
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partidos de la Copa Colombia HOY
- Envigado vs Once Caldas
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partidos de la Copa de Ecuador HOY
- LDU Quito vs Leones del Norte
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Primera División de Paraguay HOY
- San Lorenzo vs Guaraní
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Libertad vs Recoleta
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports