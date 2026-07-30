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Deportes

¿Qué partidos se juegan hoy, jueves 30 de julio? Horarios y canales de TV dónde ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los duelo por los playoffs de la Copa Sudamericana y en las distintas ligas del fútbol mundial.

Boca Juniors, Sporting Cristal y Gremio verán acción en sus respectivas competiciones. Foto: LFP/Liga Femenina/Brasileirao/composición LR
Boca Juniors, Sporting Cristal y Gremio verán acción en sus respectivas competiciones. Foto: LFP/Liga Femenina/Brasileirao/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 30 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los partidos de vuelta en los playoffs de la Copa Sudamericana terminan hoy. Gremio y Bolívar iniciarán la jornada del jueves en el torneo internacional. Caracas enfrentará a Independiente Santa Fe, mientras que O’Higgins y Boca Juniors protagonizarán el partido más atractivo de la noche. En Perú, Sporting Cristal y Yanapuma verán acción en la Liga Femenina.

PUEDES VER: Poder Judicial ampara a Talía Azcárate con medidas de protección tras denuncia por violencia

lr.pe

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Gremio vs Bolívar
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Caracas vs Independiente Santa Fe
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • O’Higgins vs Boca Juniors
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga Femenina HOY

  • Sporting Cristal vs Yanapuma
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Independiente Rivadavia vs Huracán
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Talleres vs Vélez Sarsfield
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Central Córdoba vs Atlético Tucumán
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Independiente vs Newell’s
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Brasileirao HOY

  • Corinthians vs Athletico-PR
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Récord TV
  • Coritiba vs Cruzeiro
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga Dimayor de Colombia HOY

  • Atlético Bucaramanga vs Llaneros
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos de la Copa Colombia HOY

  • Envigado vs Once Caldas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos de la Copa de Ecuador HOY

  • LDU Quito vs Leones del Norte
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Primera División de Paraguay HOY

  • San Lorenzo vs Guaraní
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Libertad vs Recoleta
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
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