¿Qué partidos se juegan hoy, jueves 30 de julio? Horarios y canales de TV dónde ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 30 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los partidos de vuelta en los playoffs de la Copa Sudamericana terminan hoy. Gremio y Bolívar iniciarán la jornada del jueves en el torneo internacional. Caracas enfrentará a Independiente Santa Fe, mientras que O’Higgins y Boca Juniors protagonizarán el partido más atractivo de la noche. En Perú, Sporting Cristal y Yanapuma verán acción en la Liga Femenina.

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Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Gremio vs Bolívar

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports

Caracas vs Independiente Santa Fe

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

O’Higgins vs Boca Juniors

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga Femenina HOY

Sporting Cristal vs Yanapuma

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Independiente Rivadavia vs Huracán

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Talleres vs Vélez Sarsfield

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN Premium

Central Córdoba vs Atlético Tucumán

Hora: 7.15 p. m.

Canal: TNT Sports

Independiente vs Newell’s

Hora: 7.15 p. m.

Canal: ESPN

Partidos del Brasileirao HOY

Corinthians vs Athletico-PR

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Récord TV

Coritiba vs Cruzeiro

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga Dimayor de Colombia HOY

Atlético Bucaramanga vs Llaneros

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Win Sports+

Partidos de la Copa Colombia HOY

Envigado vs Once Caldas

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Win Sports+

Partidos de la Copa de Ecuador HOY

LDU Quito vs Leones del Norte

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Primera División de Paraguay HOY