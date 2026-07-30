Perú estaría a un paso de unirse al "Escudo de las Américas": EE.UU. resalta relación con Keiko Fujimori

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El nuevo gobierno de Keiko Fujimori busca afianzar como socio a Estados Unidos. Para ello, un primer paso sería la adhesión del Perú a El Escudo de las Américas, el programa de la administración Trump creado para coordinar esfuerzos entre naciones en la lucha contra los cárteles y organizaciones criminales. La coalición internacional de apoyo militar y de seguridad tiene entre sus miembros a países cuyos líderes son cercanos ideológicamente al mandatario norteamericano: Javier Milei, presidente de Argentina; Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, y Rodrigo Paz, jefe de Estado boliviano, son algunos de los que han adherido a sus naciones a la iniciativa.

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos, aseguró que Keiko Fujimori mantiene interés en formar parte de esta coalición: "Estados Unidos va a apoyar al Perú en esta nueva etapa. (…) La presidenta ha sido clara, ella quiere ser miembro del Escudo de las Américas, con eso atacaremos la criminalidad y los cárteles", indicó el diplomático al portal Epicentro.

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En efecto, Fujimori ya ha señalado su interés en formar parte de la alianza internacional. En entrevista con la Revista Semana, tras ser electa presidenta, aseguró que la iniciativa traía "múltiples oportunidades para recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado".

Un día después de su toma de mando, Estados Unidos anunció una ampliación de su cooperación con Perú tras la llegada al poder de Fujimori. En la investidura de la lideresa de Fuerza Popular estuvo presente el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien lideró una comitiva de funcionarios norteamericanos.

La misma delegación reafirmó su intención de fortalecer la relación bilateral con el Perú y expresó su disposición a trabajar con el nuevo gobierno. Además, anunció un mayor nivel de cooperación en materia de seguridad para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Carlos Espá sería un actor clave en este proceso

"El canciller es muy conocedor de los temas internacionales. Estoy muy contento de trabajar con él otra vez", dijo Navarro en esa misma entrevista. Carlos Espá, excandidato presidencial por el partido SiCreo, mantiene una estrecha relación con la diplomacia norteamericana. Su trabajo diplomático tendría un papel clave para que se concrete esta adhesión.

El vínculo tiene raíces en el pasado: Espá ha tenido una trayectoria de más de 15 años dentro del cuerpo diplomático norteamericano, tras ser director de Comunicaciones del área de Prensa, Educación y Cultura en la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.

Espá ya se ha pronunciado respecto a esta iniciativa, sosteniendo que una posible adhesión respondería a atender la problemática de inseguridad que vive el país: "La prioridad número uno es el tema de la inseguridad ciudadana. Queremos la cooperación de los países para ayudarnos a luchar contra los extorsionadores, contra las organizaciones criminales transnacionales, incluyendo el tema del Escudo de las Américas", señaló.

Un paso con carga ideológica que prende las alarmas en China

En diálogo con La República, el internacionalista Óscar Vidarte señaló que la adhesión de Perú al Escudo de las Américas no es el único camino ni el más óptimo para sentar una relación saludable con el país norteamericano. Vidarte mencionó elementos que dan una carga ideológica a esta alianza.

"La relación con Estados Unidos no tiene que construirse necesariamente siendo partícipe del Escudo de las Américas. Puede hacerse una relación bilateral importante, es un socio del Perú. Pero es evidente que el gobierno de Estados Unidos y una serie de gobiernos en la región comparten una mirada común en temas ideológicos, sobre todo a partir del tema de la seguridad. (…) El gobierno lo ve como un mecanismo que te permite ser socio de Estados Unidos, conformar una red de cooperación para hacer frente a la criminalidad, y que se inscribe en esta lógica de mano dura que muchos gobiernos quieren implementar".

Además, el internacionalista consideró que esto podría llevar a movimientos militares dentro de Perú bajo justificaciones validadas por el propio gobierno: "Creo que no están viendo el trasfondo negativo. Hay dos elementos que a primera vista resaltan sobre los demás. Por un lado, legitimar la narrativa que equipara las organizaciones criminales transnacionales con el terrorismo. Esto es peligroso porque puede justificar una acción armada de Estados Unidos en nuestro territorio, tal como sucedió en Venezuela".

Otro de los puntos que halló criticables es cómo esto coloca al Perú en una situación incómoda por su relación bilateral ya establecida con China, la otra gran superpotencia mundial. Para Vidarte, el gigante asiático podría ver con malos ojos este movimiento por ser —en la práctica— una revalidación del discurso de este lado del hemisferio contra su manejo de la política exterior.

"Lo segundo es que el Escudo de las Américas está pensado también para cualquier otra amenaza que vaya contra la región —o, al menos, así lo ha dicho Donald Trump—. Entonces, esta coalición también podría servirles para hacer frente a lo que Estados Unidos ve como 'la amenaza china'. Es algo que nos pondría en una situación muy complicada y no nos conviene en este momento. (…) China debe estar viendo con mucha atención hacia dónde va el Perú. El hecho de formar parte del Escudo de las Américas es un mecanismo que puede servir a Estados Unidos en sus intereses anti-China. El nombramiento de un canciller que es claramente pro-Estados Unidos también es una alerta para ellos. China debe preguntarse qué tan socios somos. Eso de que solo me interesa China para el tema económico debe generar mucha preocupación. Por un lado te consideras socio económico, y por otro eres parte de una coalición que está en contra de mis intereses", añadió.