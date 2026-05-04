El desborde de las aguas residuales en el sector de San Martin Oriente, en la provincia de Paita (Piura), dejó a tres familias damnificadas y decenas de comerciantes afectados el lunes 4 de mayo. La emergencia sanitaria se produjo luego de que una laguna provisional donde se almacenaba el líquido terminó por desbordarse.

Como consecuencia de este hecho, grandes cantidades de aguas servidas corrieron con violencia por al menos seis calles de la provincia costera. De acuerdo con lo reportado por el alcalde de la provincia de Paita, Pedro Cuadros, tres viviendas habrían resultado con daños estructurales tras estar expuestas al líquido.

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Asimismo, la autoridad sostuvo que resultaron afectados cerca de 50 comerciantes de verduras que se encontraban ubicados en los exteriores del Mercado Modelo de Paita. "El agua de desagüe se ha metido en sus puestos. Como se trata de productos frescos, estos han terminado expuestos", detalló Cuadros.

Responsabilizan a consorcio ejecutor de obra

Al respecto, la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento (EPS) Grau señaló que el desborde se habría producido a causa de los trabajos de pistas y veredas que ejecuta la contratista Yermhi en el asentamiento humano Keiko Sofía Fujimori y que tienen como unidad ejecutora a la comuna de Paita.

"La contratista habría implementado un bypass para derivar las aguas del sistema de alcantarillado hacia la parte baja de la ciudad, sin autorización ni conocimiento de la EPS Grau. Como parte de esta intervención se construyó un dique en el Jr. Zanjón, generando la acumulación de aguas residuales en una laguna provisional. Esta infraestructura colapsó el día de hoy debido al exceso de agua almacenada", señaló en un comunicado la EPS Grau.

En esa línea, la entidad acotó que algunos buzones del sistema habrían sido cerrados o bloqueados durante la ejecución de la obra, lo que habría impedido el flujo adecuado de las aguas malolientes hacia la cámara de desagüe y agravado la situación.

Por último, EPS Grau aseveró que evalúa emprender acciones legales por los daños generados y el impacto ambiental ocasionado.

Comunicado de la empresa EPS Grau

Denuncia "lavada de manos"

Por su parte, el alcalde Pedro Cuadros sostuvo que la comuna controla a diario los niveles de la laguna provisional a través del bombeo del líquido hacia el sistema de alcantarillado de la parte baja de Paita. Por ello, expuso que el lunes 4 de mayo se habría producido un incremento anómalo de las aguas residuales en el sector El Tablazo, lo que habría generado que se rebasara la capacidad del dique construido.

Por otro lado, la autoridad criticó duramente a la EPS Grau ya que, según consideró, se estaría "lavando las manos" y aseguró que ya no ayudarían a la entidad a "disimular" su ineficiencia.

"Pondremos en conocimiento del Ministerio de Vivienda los efectos negativos de la inacción de la EPS Grau porque el mal funcionamiento del colector de desagüe ubicado en el Tablazo (que produce los desbordes en Paita baja) es responsabilidad de la entidad y no de la obra que ejecuta la municipalidad", puntualizó Cuadros mediante una publicación en su perfil de Facebook.

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