➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 30 de julio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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Consulta el horóscopo de hoy, jueves 30 de julio. | Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 30 de julio? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de este jueves 30 de julio?
- Aries: Un compañero estará muy atento a tus avances, con la intención de encontrar errores y poder comunicarlos a tus superiores. Exígete más que nunca; necesitas conservar prestigio y posición.
- Tauro: Los éxitos que estás consiguiendo son admirados por tu entorno, pero también envidiados por competidores que no logran alcanzarte. Ignora a los que pretendan difamarte y sigue esforzándote.
- Géminis: Reunirás conocimiento, estrategia y capacidad. Hoy nada te faltará para conseguir los objetivos que tienes propuestos. Por la noche recibirás la comunicación de alguien que desea conquistarte.
- Cáncer: Recibirás buenas noticias sobre tus proyectos laborales, habrá presión por los resultados y tendrás que acelerar para que nadie pueda ganarte. En el amor, no descuides tu relación, sé constante.
- Leo: Te sentirás agotado por el exceso de carga laboral, date un tiempo para descansar, lo necesitas. Los problemas económicos empiezan a resolverse, recibes un dinero que estabas esperando.
- Virgo: Un compañero te alertará de algunas decisiones que pretende tomar un superior. Estar al tanto de los cambios te permitirá prepararte y salir victorioso. En el amor, aléjate de personas inmaduras.
- Libra: Te está costando afrontar todas las deudas y pendientes económicos que tienes entre manos. Un familiar notará tu preocupación y te apoyará. En el amor, sé más constante y evitarás alejamientos.
- Escorpio: Si sigues idealizando ese proyecto, pero no haces nada por concretarlo, será siempre un sueño incumplido. Tú puedes cambiarlo. En el amor, no contamines con celos infundados tu relación.
- Sagitario: Un compañero podría fallarte y no colaborar contigo como lo había prometido. Necesitas buscar otros aliados para poder avanzar. En el amor, no revivas viejas heridas, evita conflictos.
- Capricornio: Rompes con proyectos que no te brindaron crecimiento e inicias una actividad nueva que te permitirá mejorar tu economía. En el amor, luego de esa pelea, tu pareja buscará disculparse.
- Acuario: Aquello que parecía estar perdido tendrá solución gracias a la asesoría que recibirás. Todo empieza a cambiar y a tu favor. En lo personal, se resuelven conflictos que surgieron en el hogar.
- Piscis: No compitas con esa persona que tiene más años y experiencia que tú. Cree en tu capacidad y ve a tu propio ritmo. Es posible que realices un viaje corto, será positivo y traerá beneficios.