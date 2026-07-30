La presidenta Keiko Fujimori anunció un programa multisectorial para prevenir el embarazo adolescente, cuyo índice en el país alcanza el 8.4% y supera el 18% en áreas rurales. | composición LR

La presidenta Keiko Fujimori anunció un programa multisectorial para prevenir el embarazo adolescente, cuyo índice en el país alcanza el 8.4% y supera el 18% en áreas rurales. | composición LR

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El embarazo adolescente volvió a la agenda pública con el anuncio de la presidenta Keiko Fujimoride implementar un programa multisectorial para prevenir esta problemática. Durante su primer Mensaje a la Nación, la mandataria planteó como meta reducir la tasa nacional de gestaciones en adolescentes, que alcanza el 8,4%, y señaló que en el ámbito rural supera el 18%.

Sin embargo, especialistas cuestionan que el anuncio no haya desarrollado cómo se abordarán las causas estructurales que mantienen esta situación, entre ellas la violencia sexual, la desigualdad de género, la falta de educación sexual integral y las dificultades para acceder a servicios de salud.

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Fujimori anunció la creación de una “Política de Protección Integral de la Primera Infancia, la Niñez, la Adolescencia y la Familia”, además de un programa multisectorial para el desarrollo integral de adolescentes. Según su plan de Gobierno, esta estrategia buscaría prevenir el embarazo adolescente, el VIH y fortalecer habilidades socioemocionales. No obstante, durante su discurso no precisó qué instituciones estarán a cargo, cuáles serán las acciones prioritarias ni qué presupuesto se destinará para alcanzar la meta.

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Sin enfoque en derechos

Para especialistas en derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo adolescente requiere una intervención más amplia que una campaña informativa. Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, señala que el problema está relacionado con desigualdades que afectan especialmente a adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Cuando uno encuentra que el sector salud tiene un rol fundamental en la desigualdad, uno va a identificar que eso tiene que ver con la autonomía reproductiva de las mujeres: acceso a métodos anticonceptivos y la posibilidad de postergar un embarazo hasta el momento en que realmente se desea”, explicó.

La especialista cuestionó que el mensaje presidencial no haya mencionado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ni la educación sexual integral, herramientas que —según evidencia internacional— forman parte de las estrategias para prevenir embarazos no planificados en adolescentes.

Violencia invisible

Uno de los principales vacíos señalados por las expertas es la ausencia de la violencia contra niñas y adolescentes dentro del anuncio presidencial. Diana Miloslavich, exministra de la Mujer, advierte que no todos los embarazos adolescentes responden a decisiones voluntarias y que, especialmente en menores de 15 años, existe una relación con situaciones de violencia sexual. “No podemos disminuir el embarazo adolescente cuando no queda claro cuáles serán las políticas para garantizar una vida libre de violencia para nuestras niñas y adolescentes”, sostuvo.

El propio plan de Gobierno reconoce que la problemática no afecta por igual a todo el país. Mientras la tasa de embarazo adolescente llega al 5,1% en la costa urbana, en la selva rural alcanza el 28,6%, una diferencia que evidencia brechas vinculadas al territorio, pobreza, acceso a educación y servicios estatales.

Para Miloslavich, enfrentar esta realidad requiere un enfoque de género e interculturalidad que permita responder a las condiciones específicas de cada región. “¿Cómo se va a disminuir el embarazo adolescente en zonas rurales o amazónicas sin ese enfoque?”, cuestionó.

Infancias truncadas

Desde la perspectiva del desarrollo adolescente, la docente y antropóloga Nani Pease considera que el riesgo está en reducir el problema únicamente a una meta de prevención. La especialista sostiene que el embarazo adolescente debe entenderse dentro de un proceso más amplio de desarrollo, donde influyen la educación, las relaciones familiares, la violencia y las oportunidades futuras.

“Pareciera que el embarazo adolescente tiene que ver con una cuestión previa, casi con una inoculación de información, y no con una mirada integral de cómo se articula todo el desarrollo adolescente”, señaló.

Pease remarca que la educación sexual integral cumple un papel clave porque no solo brinda información sobre prevención, sino que permite identificar situaciones de violencia, conocer derechos y desarrollar herramientas para tomar decisiones informadas.

Las especialistas también alertan sobre la necesidad de fortalecer los servicios de protección. Según el plan de Gobierno de Fujimori, aunque el presupuesto destinado a niñez y adolescencia aumentó entre 2013 y 2023, el gasto específico para protección frente a la violencia representa apenas el 1,4% del presupuesto total dirigido a esta población.

El desafío para el Ejecutivo será transformar una promesa general en una política con acciones concretas, financiamiento y presencia territorial. Para las expertas, reducir una cifra nacional no será suficiente si no se atienden las condiciones que llevan a miles de adolescentes a convertirse en madres antes de tiempo: violencia, falta de oportunidades y ausencia de redes de protección.