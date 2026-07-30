Jaime Bayly hace fuerte confesión sobre Diego Bertie y admite que nunca lo superará: "Fue puro amor y fuego"

Diego Bertie falleció en 2022, pocos meses después de anunciar su orientación sexual y confirmar que tuvo un romance con Jaime Bayly. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/Instagram

Diego Bertie falleció en 2022, pocos meses después de anunciar su orientación sexual y confirmar que tuvo un romance con Jaime Bayly. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/Instagram

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Jaime Bayly volvió a sorprender a sus seguidores con una confesión íntima. El escritor, acostumbrado a generar reacciones con sus revelaciones, no dudó en hablar sin reservas sobre el romance que vivió con Diego Bertie en los años noventa, un vínculo que, según él, sigue marcando su vida.

Con frases cargadas de emoción, el llamado 'Niño Terrible' dejó en claro que aquella relación no fue un episodio menor, sino un recuerdo que lo acompaña hasta hoy. Sus palabras, compartidas en entrevista con 'Amor y Fuego', reavivan una historia que durante décadas estuvo envuelta en secretos, revelaciones públicas y desencuentros entre ambos protagonistas.

Jaime Bayly hace fuerte confesión sobre Diego Bertie

En el avance mostrado por el programa conducido por Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, Jaime Bayly confesó: "Diego es una herida muy grande para mí. No me voy a recuperar nunca de esa tragedia, yo siempre estoy pensando en él". La declaración reflejó la intensidad con la que recuerda al actor, quien falleció a los 54 años el 5 de agosto de 2022 tras caer del piso 14 del edificio en Miraflores donde residía.

El periodista también reflexionó sobre el sentimiento de amar: "El amor, cuando es genuino, quema y, como quema, es peligroso". Ante la pregunta del reportero sobre si se refería al romance con Bertie, Bayly respondió sin titubeos: "Por ejemplo. Eso fue puro amor y fuego".

El romance entre Diego Bertie y Jaime Bayly

La relación entre Diego Bertie y Jaime Bayly se remonta a inicios de los años noventa, cuando ambos gozaban de gran popularidad en una Lima conservadora. El secreto salió a la luz en 1994, cuando el escritor publicó su novela autobiográfica 'No se lo digas a nadie', donde incluyó un capítulo titulado 'El actor' que narraba el romance oculto, aunque no mencionó directamente a Bertie, pero sí incluyó referencias.

En mayo de 2022, 28 años después, el recordado galán de ‘Natacha’ decidió romper el silencio en televisión nacional. En entrevista con Magaly Medina, confirmó su orientación sexual y reconoció el romance con Bayly, aunque lo minimizó. “Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante”, declaró. Además, señaló al escritor de haber transgredido su intimidad para vender sus libros y lo acusó de haberlo vulnerado no solo a él, sino también a su carrera, a su familia, a su hija y a su vida. “Me hizo mucho daño”.

Bayly respondió días después, asegurando que la relación no fue irrelevante: "Mi relación no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé". Reconoció que la ruptura se debió a la inmadurez de ambos y afirmó que no se arrepentía de haberlo amado ni de haber escrito sobre él.

Tras la partida de Diego Bertie en agosto de 2022, tan solo tres meses después de haber hablado públicamente sobre su orientación sexual, Bayly escribió en varias ocasiones sobre el impacto que tuvo en su vida. En enero de 2026, en su columna 'Hablar con los muertos', confesó: “Cuando se quitó la vida, una parte de mí murió con él”. Aunque evitó mencionar su nombre y el trágico fallecimiento de Bertie no fue calificado oficialmente como un acto autoinfligido, las referencias al actor fueron evidentes. En ese texto, calificó la pérdida como la más dolorosa de su vida y admitió que aún lo imagina enojado con él en el más allá.