Más de 20 años sin agua potable: cerca de 15.000 vecinos de Piura reclaman agilizar proyecto integral para acceder a este recurso

El proyecto integral para dotar de agua y alcantarillado en la zona enfrenta demoras y problemas técnicos. | Foto: Almendra Ruesta

El proyecto integral para dotar de agua y alcantarillado en la zona enfrenta demoras y problemas técnicos. | Foto: Almendra Ruesta

Más de 15.000 habitantes del sector Los Polvorines, ubicado a pocos minutos del centro de Piura, continúan sin acceso al servicio de agua potable desde hace más de dos décadas. La población se ve obligada a adquirir el recurso por cuenta propia, mientras el proyecto integral que busca dotar de agua y alcantarillado a la zona sigue sin concretarse.

El problema involucra a autoridades regionales y locales, así como al Ministerio de Vivienda, en medio de cuestionamientos por la demora en la ejecución de la obra. Pese a la construcción de pozos subterráneos en los últimos años, estos no han logrado cubrir la demanda ni garantizar el suministro a las familias afectadas.

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Pobladores de Los Polvorines continúan comprando agua ante falta de servicio básico

Ante la ausencia del servicio, los vecinos deben destinar parte de sus ingresos a la compra de agua, llegando a gastar hasta S/40 semanales en bidones. Quienes cuentan con movilidad pueden trasladarse a zonas donde el recurso es más accesible, pero gran parte de la población no dispone de esas facilidades, lo que incrementa su dependencia de proveedores externos.

Además, en temporadas de mayor demanda, como el verano, los precios tienden a elevarse, lo que agrava la situación. En paralelo, muchos hogares continúan utilizando sistemas alternativos como silos, debido a la falta de infraestructura sanitaria en el sector.

Proyecto integral de agua y alcantarillado en Piura presenta demoras y observaciones técnicas

El proyecto integral contempla la implementación de pozos tubulares, reservorios, redes domiciliarias, alcantarillado y una línea de impulsión hacia la planta de tratamiento de aguas residuales San Martín. Sin embargo, su avance ha sido lento y aún se encuentra en etapas técnicas relacionadas con la formulación y revisión del perfil de inversión.

Desde el Gobierno Regional de Piura se indicó que la ejecución no estaría bajo su responsabilidad directa y se señaló a la municipalidad distrital como encargada. No obstante, desde el Ministerio de Vivienda se precisó que la unidad ejecutora corresponde al gobierno regional, el cual viene desarrollando el perfil de preinversión con asistencia técnica y atiende observaciones. Esta falta de consenso entre entidades se suma a la preocupación de los vecinos, quienes temen que los cambios de gestión retrasen aún más la concreción del proyecto.