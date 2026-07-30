Cuando baja el nivel del agua, el lago Valvestino deja al descubierto la antigua aduana de Lignago. Foto: Visit Brescia

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El descenso en los niveles de agua del embalse de Valvestino, ubicado en la zona del famoso Lago de Garda (Italia), dejó al descubierto una ruina histórica: la antigua Aduana Real de Lignago, un edificio que permanecía bajo las aguas desde la década de 1960 y que hoy vuelve a ser visible tras varias décadas.

Ubicada en el municipio de Gargnano, en la orilla occidental del lago, esta estructura de piedra data de finales del siglo XIX. En su época de esplendor, la aduana se erigía exactamente en la frontera estratégica entre el Reino de Italia y el Imperio austrohúngaro.

De punto fronterizo estratégico a edificio fantasma

Durante años, la estación de Lignago sirvió como un control obligatorio para el flujo de personas y mercancías que transitaban entre las montañas y el valle. Sin embargo, tras el final de la Primera Guerra Mundial y el desplazamiento de la frontera italiana hacia el norte, el edificio perdió completamente su función operativa.

El destino del lugar cambió para siempre a principios de la década de 1960 con la construcción de la presa de Ponte Cola sobre el arroyo Toscolano. La creación del embalse de Valvestino inundó el valle, dejando la estructura totalmente sumergida.

Desde entonces, sus muros de piedra solo emergen de forma excepcional cuando el nivel del agua desciende de manera drástica, ya sea por períodos prolongados de sequía o por maniobras de mantenimiento en la presa.

Un pedazo de historia grabado en la cultura popular

La relevancia histórica de este paso fronterizo fue tan grande que quedó inmortalizada en el folclore local. Todavía hoy se conserva en el dialecto lombardo occidental el proverbio «Te pasaràs da Lignàc» («Tendrás que pasar por Lignago»), una expresión popular que se remonta a la época en que cruzar por esta aduana era prácticamente inevitable para cualquier viajero que se desplazara entre el Lago de Garda y el valle de Vestino.