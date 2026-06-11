Serpar rematará 31 terrenos desde S/75.000 en 7 distritos de Lima: fecha, lugar y cómo participar

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Serpar pondrá en subasta 31 terrenos urbanos ubicados en siete distritos de Lima como parte de su segunda convocatoria nacional. El remate, dirigido a ciudadanos e inversionistas de todo el país, se realizará el 2 de julio en el Circuito Mágico del Agua y ofrecerá lotes con precios base desde S/75.193.

La iniciativa de la entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima incluye predios localizados en Carabayllo, Los Olivos, Pachacámac, Lurigancho-Chosica, Miraflores, La Molina y Santiago de Surco. Según informó la entidad, estos cuentan con saneamiento físico-legal y partida registral propia, condiciones que respaldan el proceso de adquisición.

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¿Qué terrenos rematará Serpar?

La convocatoria contempla 31 lotes distribuidos en distintas zonas de Lima Metropolitana. Carabayllo concentra la mayor cantidad de terrenos disponibles con 12 predios, seguido de Pachacámac con ocho. También forman parte de la oferta dos lotes en Los Olivos, tres en Lurigancho-Chosica, tres en Miraflores, dos en La Molina y uno en Santiago de Surco.

Los predios presentan diferentes dimensiones para atender diversas necesidades de vivienda o inversión. El lote de menor tamaño cuenta con una extensión de 105 metros cuadrados y se encuentra en Carabayllo, mientras que el de mayor área alcanza los 1.383,20 metros cuadrados en Santiago de Surco. Los precios base oscilan entre S/75.193 y S/3 millones 961.785. De acuerdo con Serpar, los terrenos forman parte de aportes generados por procesos de habilitación urbana y poseen condiciones adecuadas para usos residenciales y comerciales.

¿Cuándo y dónde participar en la subasta pública de Serpar?

La subasta pública se llevará a cabo el miércoles 2 de julio a las 9:00 a.m. en el Circuito Mágico del Agua. El acto contará con la presencia de un notario para supervisar el procedimiento y garantizar la transparencia durante la adjudicación de los lotes.

Los interesados deberán adquirir las bases del proceso por S/50 hasta el 1 de julio a las 4:00 p.m. Asimismo, será necesario realizar un depósito de garantía equivalente al 5% del precio base del terreno elegido, ya sea mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia no negociable. La documentación requerida, que incluye la carta de presentación y las declaraciones juradas correspondientes, podrá presentarse de forma presencial o virtual de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad. Serpar señaló además que los recursos obtenidos a través de esta subasta serán destinados al fortalecimiento y mejora de la infraestructura de los parques y clubes metropolitanos de Lima.