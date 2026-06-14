Invasores destruyen geoglifo “Triple Espiral” en quebrada Santo Domingo de Trujillo

La desaparición del geoglifo ha reavivado las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los sitios arqueológicos frente a las ocupaciones ilegales en la región La Libertad. | Foto: Agencia Andina

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La presencia de ocupantes en un área arqueológica protegida de la provincia de Trujillo ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para evitar nuevos daños al patrimonio cultural. La alerta surge luego de que vecinos reportaran la desaparición del geoglifo Triple Espiral, ubicado en la quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo, región La Libertad.

Los pobladores difundieron registros audiovisuales en los que se observa que el espacio donde se encontraba esta figura prehispánica ahora presenta alteraciones en el terreno. Según denunciaron, personas que habían sido retiradas recientemente del sector habrían regresado al lugar con la intención de permanecer dentro del área protegida.

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Destrucción del geoglifo Triple Espiral genera alerta en la quebrada Santo Domingo

La preocupación de los residentes aumentó tras constatar que uno de los elementos arqueológicos más representativos de Santo Domingo ya no puede identificarse en el terreno. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los presuntos responsables serían ocupantes informales que días atrás fueron intervenidos durante un operativo desarrollado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, la Municipalidad Distrital de Laredo y efectivos de la Policía Nacional.

Durante aquella acción, las autoridades retiraron estructuras instaladas cerca del geoglifo y realizaron diversas diligencias en el sector. Los vecinos sostienen que, pese a estas medidas, los invasores retornaron posteriormente con nuevas instalaciones temporales, situación que ha reavivado la preocupación por la conservación del sitio arqueológico.

La preocupación de los residentes aumentó tras constatar que uno de los elementos arqueológicos más representativos de Santo Domingo ya no puede identificarse en el terreno

Pobladores exigen acciones para proteger la zona arqueológica de nuevas invasiones

El Triple Espiral formaba parte del conjunto de expresiones rupestres existentes en Santo Domingo. La figura, de aproximadamente 15 metros de extensión, es considerada una representación emblemática de la iconografía prehispánica y ha sido relacionada por especialistas con prácticas ceremoniales vinculadas al agua.

La zona donde se encontraba este geoglifo fue declarada intangible en 2001 por el entonces Instituto Nacional de Cultura. Sin embargo, no es la primera vez que el monumento resulta afectado. En 2015 sufrió daños ocasionados por ocupaciones ilegales, lo que motivó un proceso de restauración encabezado por especialistas en conservación arqueológica. Ahora, años después de esos trabajos de recuperación, la figura vuelve a ser reportada como destruida, mientras continúan las denuncias sobre invasiones y presunto tráfico de terrenos en espacios protegidos.