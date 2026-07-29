Corazón Serrano sorprende al invitar a Olga Tañón y hace vibrar a más de 18.000 fans en 'Acceso al Corazón 4'

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Corazón Serrano eligió Multiespacio Costa 21 para presentar ‘Acceso al Corazón 4’, un espectáculo que reunió a más de 18.000 seguidores y marcó un nuevo capítulo en la historia de la agrupación piurana. La cita se convirtió en un hito no solo por la convocatoria, sino por la presencia de grandes invitados que dieron al evento un carácter único, entre quienes figuraron la estrella puertorriqueña Olga Tañón.

La jornada coincidió con ‘Vibra Perú 2026’, festival por Fiestas Patrias en el que el conjunto de los hermanos Guerrero Neira había sido anunciado inicialmente, pero del que se retiró tras el inicio de la venta de entradas. Mientras en ese escenario se presentaban Armonía 10, A.Chal, Gian Marco, Son del Duke y La Bella Luz, el grupo piurano apostaba por su conocido formato y sorprendía con la participación de la ‘Mujer de Fuego’.

Olga Tañón sorprende en concierto de Corazón Serrano

La estrella puertorriqueña apareció en el escenario para interpretar junto a las vocalistas de Corazón Serrano sus grandes éxitos como ‘El frío de tu adiós’ y ‘Es mentiroso’. La ovación fue inmediata y el público celebró un momento que unió dos estilos musicales con enorme arraigo popular. Tras el concierto, la agrupación compartió un video de la presentación y Olga escribió en los comentarios: “¡Hermosa invitación! Muchas gracias Corazón Serrano y muchas gracias Lima, Perú, por tanto cariño!”. En ese clip, la intérprete canta versiones de sus hits acompañada por Ana Lucía, Briela y Lesly Águila, cada una en un tema distinto.

Briela Cirilo junto a Olga Tañón en 'Acceso al Corazón 4'. Foto: Instagram

Jessi Uribe junto a Lesly Águila de Corazón Serrano en 'Acceso al Corazón 4'. Foto: Instagram

El espectáculo también incluyó a los colombianos Jessi Uribe y Paola Jara, quienes adelantaron sus colaboraciones con la agrupación. “Ha sido una experiencia súper bonita. Estamos muy agradecidos por esta invitación tan especial. Es mi primera vez en Lima y me llevo un cariño inmenso del público. Estoy feliz con la colaboración. Será un gran éxito, no pueden dejar de escucharla porque sé que les va a encantar”, expresó Paola Jara. Jessi Uribe añadió: “Feliz y orgulloso de cantar junto a Corazón Serrano. Me encanta cómo quedó la colaboración con Lesly; es una canción que tenía guardada hace mucho tiempo y sé que a la gente le va a gustar muchísimo”.

La lista de invitados nacionales incluyó a Lucho Paz, María Grazia Polanco, Alma Bella de Nilver Huarac, Pelo D’Ambrosio, DJ Linda Perú y DJ Bans, quienes consolidaron el carácter festivo del encuentro frente a las más de 18.000 almas congregadas.

Tras varias horas de espectáculos, Yrma Guerrero, fundadora y cantante de la agrupación, no dudó en agradecer el respaldo del público. “Vivimos una noche que jamás olvidaremos. Ver a 18.000 personas cantar con nosotras y recibir tanto cariño es el mejor premio. Gracias a cada artista que aceptó nuestra invitación y, sobre todo, a nuestro público, que sigue acompañándonos en cada paso. Este éxito también les pertenece”, sentenció. De esa manera, ‘Acceso al Corazón’ se consagró como uno de los eventos más importantes no solo de Fiestas Patrias, sino también de la agenda musical en lo que va del 2026.