La historia de Johnny Ferrer: el triatleta con discapacidad visual que desafía al mar de Agua Dulce y persigue sus sueños de conquistar el Ironman

Con apoyo de su entrenadora y su guía, Johnny destaca en competencias nacionales e internacionales, demostrando que los límites se superan con perseverancia. | Foto: Latina/Composición LR

Con apoyo de su entrenadora y su guía, Johnny destaca en competencias nacionales e internacionales, demostrando que los límites se superan con perseverancia. | Foto: Latina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Johnny Ferrer convirtió el deporte en una forma de superar la discapacidad visual y hoy es uno de los referentes peruanos del paratriatlón. Cada madrugada inicia sus entrenamientos en la playa Agua Dulce, donde combina natación, ciclismo y running con el objetivo de seguir sumando logros deportivos y cumplir uno de sus mayores sueños: competir en el Ironman.

Su historia está marcada por la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Con el apoyo de su entrenadora, Andrea Rachi, su guía Gonzalo Málaga y la asociación "Yo soy sus ojos", Johnny ha conseguido destacar en competencias nacionales e internacionales, demostrando que los límites pueden superarse con preparación y perseverancia.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

De perder la vista a convertirse en un referente del paratriatlón peruano

Johnny Ferrer, según el reportaje elaborado por Latina, comienza sus jornadas de entrenamiento a las 5:00 a.m.. Para él, el amanecer representa mucho más que el inicio del día: es el momento en el que fortalece tanto su condición física como su fortaleza mental.

Su preparación incluye las tres disciplinas del triatlón. En el mar completa recorridos de 1.900 metros de natación, luego afronta el circuito de ciclismo en una bicicleta tándem junto a su guía y finaliza con la prueba de running, donde ambos corren sincronizados mediante una cuerda que les permite mantener el ritmo durante toda la competencia.

Andrea Rachi, responsable de diseñar el plan de entrenamiento de los deportistas de la asociación "Yo soy sus ojos", destacó la disciplina de Johnny y recordó que, aunque inicialmente provenía del atletismo, en pocos meses logró adaptarse a la natación y al ciclismo para competir en triatlón.

El accidente que cambió su vida y el sueño de conquistar el Ironman

Johnny perdió la visión tras sufrir un accidente durante un partido de fútbol. Un golpe provocó el desprendimiento de retina en ambos ojos y, pese a varias intervenciones quirúrgicas, una segunda lesión ocurrida durante un asalto terminó por impedir la recuperación de su vista.

Lejos de abandonar sus metas, decidió reconstruir su vida a través del deporte. En la actualidad ha participado en competencias de ciclismo, running y triatlón, logrando incluso un segundo lugar en una competencia internacional y preparándose para nuevos desafíos deportivos.

Uno de los principales retos que enfrenta junto a la asociación es la disponibilidad de una bicicleta tándem, ya que actualmente cuentan con una sola unidad que debe ser compartida entre varios atletas durante las competencias.