Los arqueólogos quedan asombrados al descubrir 260 tumbas monumentales de 6.000 años en el desierto del Sáhara

Un equipo de arqueólogos identifica 260 monumentos funerarios desconocidos en el desierto del Atbai, en el noreste del Sáhara. | Foto: Dall-E

Un equipo de arqueólogos identifica 260 monumentos funerarios desconocidos en el desierto del Atbai, en el noreste del Sáhara. | Foto: Dall-E

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Un equipo internacional de arqueólogos identificó 260 monumentos funerarios desconocidos en el desierto del Atbai, una extensa región ubicada en el noreste del Sáhara. Las estructuras, distribuidas a lo largo de casi 1.000 kilómetros entre el Alto Egipto y las fronteras de Eritrea, fueron construidas hace entre 4.500 y 2.500 años antes de Cristo, cuando la zona aún conservaba agua y vegetación.

El hallazgo fue realizado por el Proyecto de Prospección del Atbai, liderado por el arqueólogo Julien Cooper, de la Universidad Macquarie de Sídney. Los resultados fueron publicados en la revista especializada African Archaeological Review y ofrecen nuevas pistas sobre las antiguas comunidades nómadas que habitaron el desierto antes de que este se transformara en el paisaje árido actual.

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Descubren 260 tumbas monumentales gracias a imágenes satelitales

Debido a las difíciles condiciones de acceso y al conflicto armado que afecta a Sudán, los investigadores no pudieron realizar excavaciones tradicionales sobre el terreno. En su lugar, recurrieron al análisis de imágenes satelitales obtenidas mediante Google Earth y Bing, una tarea que se prolongó durante seis meses.

Gracias a esta metodología, el equipo logró registrar 280 estructuras monumentales, de las cuales 260 eran completamente desconocidas para la arqueología. Los monumentos consisten en recintos circulares de piedra con diámetros que varían entre los cinco y los 82 metros. En su interior se encontraron evidencias de enterramientos humanos y de animales, principalmente vacas, ovejas y cabras.

Las tumbas revelan cómo vivían los antiguos pastores del Sáhara

Los investigadores creen que estas construcciones fueron levantadas por comunidades de pastores nómadas que habitaron el Sáhara oriental durante el final del Período Húmedo Africano. En aquella época, la región contaba con suficientes recursos hídricos para sostener la ganadería, aunque el progresivo avance de la desertificación obligó a las poblaciones a adaptarse a un entorno cada vez más hostil.

La disposición interna de los enterramientos muestra una organización jerárquica. En el centro de cada recinto se ubicaba una tumba principal, rodeada por sepulturas secundarias de personas y animales. Los especialistas consideran que esta práctica refleja la importancia social y ritual del ganado dentro de estas comunidades. Además, sugieren que estos monumentos podrían representar una de las primeras expresiones de monumentalidad en la región, antecediendo a las grandes civilizaciones que más tarde florecieron en Egipto y Nubia.

Los arqueólogos advierten que parte de este patrimonio corre peligro debido a la expansión de la minería de oro y al vandalismo. Al menos 12 de las estructuras ya presentan daños, por lo que los investigadores reclaman nuevas excavaciones y medidas de protección para preservar uno de los registros más importantes de la prehistoria del Sáhara oriental.