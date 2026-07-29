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Brigada canina de la Policía que participó en la Parada Militar habría sufrido golpe de calor: usuarios grabaron el momento y pidieron ayuda

Asistentes captaron en video cómo se mojaban a los canes, quienes mostraban señales de incomodidad y buscaban apoyo en sus guías mientras esperaban su turno para el desfile.

Momentos de tensión se vivieron durante la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026, cuando la delegación canina de la Policía Nacional del Perú fue vista en apuros por el calor.
Momentos de tensión se vivieron durante la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026, cuando la delegación canina de la Policía Nacional del Perú fue vista en apuros por el calor. | Foto: JovenesUnidosP/Composición LR
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Durante la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026 se vivieron momentos de preocupación antes del ingreso oficial de la delegación canina de la Policía Nacional del Perú. Varios asistentes registraron en video a los agentes mientras mojaban a los perros para ayudarlos a soportar las altas temperaturas que se sentían en la avenida Brasil durante el desarrollo del evento. En las imágenes difundidas se observa que algunos de los canes permanecían de pie junto a sus guías y mostraban señales de incomodidad debido al calor acumulado en la pista. Incluso intentaban apoyarse sobre el efectivo que los acompañaba mientras esperaban su turno para participar en el desfile.

La situación generó preocupación entre las personas ubicadas cerca de la avenida Brasil. Entre gritos y pedidos, varios asistentes solicitaron a los agentes que cargaran a los animales. Pese a los reclamos del público, el personal continuó preparando a la delegación canina para su presentación.

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Unidad Canina de la Policía Nacional del Perú (PNP), ¿cuál es su función?

La Unidad Canina de la Policía Nacional del Perú (PNP) está conformada por perros especialmente entrenados para apoyar a los efectivos policiales en diversas tareas de seguridad y defensa. Sus funciones principales incluyen la detección de explosivos y sustancias narcóticas en aeropuertos, terminales terrestres, puertos y operativos antidrogas; así como la búsqueda y rescate de personas vivas o restos humanos en zonas de desastre, estructuras colapsadas o áreas agrestes.

Además, estos canes participan en el control del orden público durante manifestaciones, capturan delincuentes, patrullan espacios públicos y realizan exhibiciones de habilidades para acercar la institución a la comunidad. Los perros, en su mayoría de razas como Pastor Alemán, Labrador y Malinois, trabajan en binomio con un guía policial y superan en efectividad a equipos tecnológicos en la detección de narcóticos gracias a su agudo olfato. Tras aproximadamente ocho años de servicio, pasan al retiro con una calidad de vida óptima.

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