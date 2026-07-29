Muere Rosita Vento, voz emblemática de la música criolla arequipeña, a los 61 años tras batallar contra el cáncer

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Arequipa perdió a una de sus cantantes más representativas. Rosa Amelia Vento, conocida como Rosita Vento, falleció el 28 de julio a los 61 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer. Su partida enluta en plenas Fiestas Patrias el ambiente artístico nacional y de la Ciudad Blanca, donde durante más de cuatro décadas mantuvo viva la tradición del vals, la marinera, el festejo y la polca.

La intérprete fue una presencia infaltable en las serenatas por el aniversario de Arequipa y en las celebraciones por el Día de la Canción Criolla. Su voz y carisma la convirtieron en referente del criollismo regional, además de ser una defensora constante de los artistas locales y de la necesidad de preservar la música nacional.

Murió la querida cantante arequipeña Rosita Vento a los 61 años

Nacida en Arequipa e hija del guitarrista Rolando Vento Frías, Rosita descubrió desde niña que el canto marcaría su vida. Su hermana Brenda recordó esa etapa con emoción: “Transmitía mucha energía, hacía retumbar Arequipa. Desde muy pequeña siempre cantaba y ganaba concursos en el colegio”. En su despedida, Brenda también la definió como “una mujer extraordinaria” que entregó su vida a engrandecer la música criolla peruana.

La cantante criolla Rosita Vento falleció el 28 de julio de 2026. Foto: Mirelia Quispe / URPI-LR

La cantante criolla Rosita Vento falleció el 28 de julio de 2026. Foto: Mirelia Quispe / URPI-LR

La artista participó en festivales, peñas y actividades culturales que fortalecieron la identidad musical de la región. Incluso tenía previsto viajar a Mollendo para cumplir con una presentación el mismo 28 de julio, muestra de la pasión que la acompañó hasta el final. Sin embargo, lamentablemente perdió la vida en esa fecha tras enfrentar con valentía la batalla contra el cáncer.

El vicepresidente de la Asociación Hijos de Arequipa, Juan Carlos Congona, recordó que Rosita pedía mayor respaldo para los músicos locales: “Nosotros los artistas no solo vivimos de nuestro arte en agosto por las fiestas. Todo el año queremos hacer presentaciones y encontramos mucha burocracia, además del escaso apoyo de las municipalidades para que nuestro arte sea valorado”.

Su partida no solo deja un vacío en los escenarios, sino también en la memoria colectiva de Arequipa. La ciudad la despide con gratitud y con la certeza de que su legado permanecerá en las nuevas generaciones de artistas y oyentes.