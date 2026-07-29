Críticos al fujimorismo integran el primer gabinete ministerial

Premier Galarreta señalaba antes que el régimen fujimorista fue “nefasto” en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción.

Premier Galarreta señalaba antes que el régimen fujimorista fue “nefasto” en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción.

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La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento el último lunes a los 18 ministros que integran su primer gabinete ministerial. Liderados por Luis Galarreta, el equipo se encargará de llevar adelante las políticas del fujimorismo en el inicio de su gestión; sin embargo, varios de ellos cuestionaron en su momento a la ahora mandataria y enfundaron fuertes críticas hacia el régimen de su padre, el dictador Alberto Fujimori.

Juan Sheput, exministro de Alejandro Toledo y de Manuel Merino, fue uno de los principales críticos de su ahora jefa. Sus publicaciones en la red social X, que datan del 2016, lo hacen así saber. "Hasta para mentir Keiko necesita leer. Qué burdo", escribió el excongresista en referencia al debate presidencial del 29 de mayo entre la lideresa de Fuerza Popular y el entonces candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski.

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Pero los cuestionamientos no quedaban ahí. En una entrevista televisiva de 2018 aseguraba que a Fujimori le importaba más sus intereses personales que los del país. "La señora Keiko Fujimori, con su equipo de gente, con todos los que la rodean, le están haciendo un tremendo daño a la política y al país con esa actitud negativa de permanente enfrentamiento, de buscar que solo predominen sus intereses. Le interesa un comino el país", señalaba.

Post de Juan Sheput

Pero inclusive, el flamante primer ministro Luis Galarreta también cuestionaba los baluartes democráticos del fujimorismo. En el año 2011, como congresista de la Alianza para el Gran Cambio, sostenía que el régimen fujimorista fue "nefasto" en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción. "El fujimorismo ha blindado a algunos ministros de este régimen, por lo cual es algo vigente hasta la fecha", precisaba.

Galarreta fue militante del partido Renovación Nacional y del Partido Popular Cristiano. Otros dos militantes del PPC ocupan actualmente cargos ministeriales, uno es el exprimer ministro de José Jerí, Ernesto Álvarez (aún con inscripción vigente), y el otro, el excongresista Alberto Beingolea.

Precisamente, Beingolea es otro de los exantifujimoristas confesos. Las redes sociales viralizaron un intercambio que tuvo con la ahora senadora Martha Chávez. El nuevo ministro de Cultura le recordaba que Alberto Fujimori fue un dictador.

"Fujimori representa lo peor del gobierno peruano en los últimos tiempos. El fujimorismo ha destruido al Perú no una, tres veces, porque cuando tuvo la última gran oportunidad, cuando el Perú le dio una increíble mayoría parlamentaria, la usó para destruir al Perú otra vez, y eso ya no fue el papá Alberto, eso fue Keiko", sostenía hace apenas cinco años, en plena segunda vuelta de las elecciones de 2021.

En otra de sus publicaciones, esta vez del 2019, recordaba la ilegal reelección de Alberto Fujimori en 1999 y que su partido había reclamado que se estaba incurriendo en una violación de la Constitución.

Post de Alberto Beingolea

El rastro partidario del Gabinete

Solo dos ministros de Keiko Fujimori son militantes activos de Fuerza Popular: Luis Galarreta y Mauricio Arnillas (ministro de Vivienda). César Astudillo (ministro del Interior) postuló a senador con el partido naranja, pero su única inscripción partidaria, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), es en Renovación Popular, hasta setiembre de 2024.

Están también Carlos Espá y Rafael Belaunde, candidatos presidenciales en las últimas elecciones generales. Ambos figuran como activos en sus partidos. Si bien Juan Sheput no tiene una inscripción activa, en abril postuló como senador por el Partido País para Todos, donde candidateaba Carlos Álvarez. Espá, Álvarez y López Aliaga acudieron juntos a votar el pasado 7 de junio, en un evidente respaldo al fujimorismo.

El Partido Aprista Peruano también está presente en el gabinete Galarreta. Esta vez con Roger Valencia (ministro de Comercio Exterior y Turismo), militante aprista durante 2008 y 2009.

Luis Dyer, ministro de Salud y jefe de personeros de Fuerza Popular, estuvo afiliado al partido Progresemos del excandidato Paul Jaimes desde julio de 2024 hasta marzo de 2026. Su inscripción concluyó semanas antes de la primera vuelta.

Renovación Nacional, el partido que fundó Rafael Rey (ministro de Transportes y Comunicaciones) en 1992 y disuelto en 2012, también forma parte del historial partidario de Luis Galarreta. Fue militante de esta organización entre 2004 y 2009.

Seis ministros no cuentan con afiliación partidaria: Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego), Guillermo Shinno (Energía y Minas), José Chang (Educación), Mara Seminario (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Martiza Canales (Desarrollo e Inclusión Social) y Juan Requejo (Producción).