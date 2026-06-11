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Judicialidad

Corte de La Libertad juramenta a nuevos magistrados para órganos jurisdiccionales de Trujillo

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, juramentó virtualmente a Rodrigo Cueva Ramírez como juez superior provisional en Trujillo.

Cecilia León instó a los nuevos magistrados a desempeñar sus funciones con responsabilidad y transparencia. Fuente: difusión.
Cecilia León instó a los nuevos magistrados a desempeñar sus funciones con responsabilidad y transparencia. Fuente: difusión.
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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, juramentó virtualmente al magistrado Rodrigo Cueva Ramírez, quien asumió como juez superior provisional de la Segunda Sala Civil de Trujillo.

Además, tomó juramento al abogado Fernando Esquivel Gonzales, quien, a partir de la fecha, laborará como juez del Tercer Juzgado Civil de Trujillo.

PUEDES VER: Unidad de Flagrancia de Trujillo se convertirá en la primera del país en fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar | La Libertad | La República

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Durante la juramentación, la titular Cecilia León invocó a los magistrados designados a cumplir con su labor de manera responsable y transparente, para así garantizar un servicio de justicia más eficiente y empático para la ciudadanía.

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