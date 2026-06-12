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Ciencia

Arqueólogos revelan una cueva sellada durante 300.000 años que revela herramientas, restos animales y evidencia de fuego prehistórico

El descubrimiento muestra evidencias de uso controlado del fuego y es clave para entender la vida de comunidades anteriores a neandertales y humanos modernos.

El equipo de la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Haifa lidera la excavación.
El equipo de la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Haifa lidera la excavación. | Foto: Autoridad de Antigüedades de Israel
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Un extraordinario hallazgo arqueológico en Israel ofrece una ventana única al pasado más remoto de la humanidad. Un equipo de investigadores descubrió una cueva que permaneció sellada durante aproximadamente 300.000 años. En su interior se conservaron herramientas de piedra, restos de animales y evidencias del uso controlado del fuego por parte de grupos humanos que vivieron mucho antes de los neandertales y los humanos modernos.

La excavación la lideran la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Haifa. Los especialistas consideran que el sitio constituye una auténtica cápsula del tiempo por su excepcional estado de conservación, ya que no sufrió alteraciones significativas durante cientos de miles de años.

Investigadores de la Autoridad de Antigüedades y la Universidad de Haifa destacan el excepcional estado de conservación del yacimiento.

Investigadores de la Autoridad de Antigüedades y la Universidad de Haifa destacan el excepcional estado de conservación del yacimiento.

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Un hallazgo excepcional que permite reconstruir la vida prehistórica

Los primeros trabajos en la cueva, ubicada cerca de la localidad de Fureidis, han sacado a la luz numerosas herramientas elaboradas en sílex y restos óseos de especies como gacelas, gamos y antiguos caballos. También se identificaron señales claras de fogatas, lo que demuestra que estos grupos dominaban el uso del fuego para diversas actividades cotidianas.

Según los investigadores, la conservación intacta del yacimiento permitirá estudiar con gran precisión la forma en que estas comunidades se organizaban, obtenían recursos y se adaptaban a su entorno. La ausencia de alteraciones posteriores ofrece un registro arqueológico especialmente valioso para comprender etapas poco conocidas de la evolución humana.

Este sitio ofrece una oportunidad única para entender la evolución humana, patrones de caza y organización social de los primeros grupos en el Mediterráneo oriental.

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La cueva pertenece a una cultura anterior a los neandertales

El sitio está asociado al complejo Acheulo-Yabrudiano, una tradición cultural que se desarrolló en el Levante durante la transición entre el Paleolítico Inferior y el Paleolítico Medio. Esta cultura se caracterizó por la fabricación de herramientas avanzadas de piedra y representa una etapa clave en la evolución tecnológica de los primeros grupos humanos.

Los arqueólogos esperan que el análisis detallado de los restos encontrados permita reconstruir patrones de movilidad, estrategias de caza y formas de interacción social de quienes habitaron la región hace unos 300.000 años. Además, la reciente identificación del yacimiento permitirá aplicar técnicas modernas de datación y estudio desde el inicio de las investigaciones, lo que podría aportar información inédita sobre una de las etapas más antiguas de la presencia humana en el Mediterráneo oriental.

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