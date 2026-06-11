Corte de La Libertad inicia audiencia de prisión preventiva contra presuntos miembros de “Los Miserables de Trujillo”
El magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza inicia audiencia de prisión preventiva contra 10 presuntos miembros de Los Miserables de Trujillo.
El magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza dio inicio a la audiencia de prisión preventiva contra 10 presuntos integrantes de la organización criminal Los Miserables de Trujillo, quienes serían investigados por su presunta participación en delitos de extorsión y otras actividades ilícitas conexas.