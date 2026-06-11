Corte de La Libertad inicia audiencia de prisión preventiva contra presuntos miembros de “Los Miserables de Trujillo”

Los acusados son investigados por su supuesta vinculación en delitos de extorsión y actividades ilícitas relacionadas. Fuente: difusión.

Los acusados son investigados por su supuesta vinculación en delitos de extorsión y actividades ilícitas relacionadas. Fuente: difusión.

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El magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza dio inicio a la audiencia de prisión preventiva contra 10 presuntos integrantes de la organización criminal Los Miserables de Trujillo, quienes serían investigados por su presunta participación en delitos de extorsión y otras actividades ilícitas conexas.