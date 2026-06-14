Esta universidad pública tiene su propio lote de petróleo desde hace 30 años: así opera y forma a sus estudiantes

El rector de la UNI informó que la producción del Lote IX aumentó de 160 a 480 barriles diarios tras la perforación de nuevos pozos, luego de más de 20 años sin actividad. | Foto: Andina/UNI/Composición LR

El rector de la UNI informó que la producción del Lote IX aumentó de 160 a 480 barriles diarios tras la perforación de nuevos pozos, luego de más de 20 años sin actividad. | Foto: Andina/UNI/Composición LR

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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuenta con un lote petrolero propio desde hace más de tres décadas y lo utiliza no solo para la producción de hidrocarburos, sino también como un espacio de formación práctica para sus estudiantes. Ubicado en Talara, región Piura, este campo permite que futuros ingenieros participen directamente en operaciones reales de perforación y extracción, una experiencia poco común en el ámbito universitario.

La casa de estudios administra el Lote IX a través de la empresa UNIEnergía, donde alumnos de carreras vinculadas al sector energético complementan su aprendizaje en campo. Además, recientemente la producción de este yacimiento registró un importante incremento gracias a la perforación de nuevos pozos.

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El Lote IX de Talara, donde la UNI produce petróleo

El rector de la UNI, Arturo Talledo Coronado, informó a Andina que la producción del lote pasó de 160 a 480 barriles diarios en las últimas semanas. Este crecimiento fue posible tras el hallazgo y entrada en operación de nuevos pozos, en el marco de una campaña de perforación que la universidad retomó después de más de 20 años.

El Lote IX se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad de Talara, en el distrito de Pariñas, y abarca más de 2.750 hectáreas. Cuenta con tres yacimientos productores: Algarrobo, Batanes y Cuesta. La concesión está vigente hasta el año 2045 y forma parte de las operaciones que la UNI desarrolla mediante UNIEnergía.

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¿Cómo se benefician los estudiantes con este campo petrolero?

Uno de los principales objetivos del lote es fortalecer la formación profesional de los estudiantes. Jóvenes de especialidades como Ingeniería de Petróleo, Gas Natural, Petroquímica e Ingeniería Mecánica realizan visitas y prácticas donde observan y participan en procesos reales de producción y perforación.

Según detalló el rector, cerca de 60 estudiantes participaron en las más recientes jornadas de prácticas organizadas en el campo petrolero. La universidad prevé continuar con estas actividades para acercar a los alumnos a las condiciones reales de la industria energética. Además, los ingresos generados por la venta del petróleo son administrados por la UNI, aunque actualmente enfrenta dificultades económicas debido a pagos pendientes por parte de Petroperú por la compra del crudo extraído.