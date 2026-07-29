Cienciano consiguió su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras golear 4-0 a Lanús en el Cusco

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¡El Papá de América! Cienciano cerró con broche de oro las celebraciones por Fiestas Patrias con una contundente victoria 4-0 sobre Lanús y clasificación para los octavos de final de la Copa Sudamericana gracias a los goles de Carlos Garcés (2) y Alejandro Hohberg (2).

El pitazo inicial dio paso a un vendaval rojo que Lanús nunca pudo contener. Cienciano impuso las condiciones del encuentro, utilizando la velocidad del balón y la presión asfixiante en territorio rival como sus mejores armas para ahogar al conjunto argentino en la altura del estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La apertura del marcador llegó con un cabezazo de Garcés (7’) que dejó sin opciones al guardameta visitante. Esto desconcentró a Lanús y el “Papá” capitalizó los espacios. Tras una excelente transición rápida y una habilitación precisa, Hohberg (40’) controló el balón y sacó un remate desde tres cuartos de cancha, clavando la pelota pegada al poste para firmar el 2-0 que igualaba la serie.

Todo indicaba que el resultado no se movía antes de irse al descanso, pero otra vez Garcés dijo presente apareciendo en el área chica para anticipar a la defensa argentina y de ‘palomita’ empujar el balón al fondo de la red, desatando la locura total con el 3-0 que era el de la clasificación.

Para la segunda mitad, Cienciano se hizo dueño de la posesión del balón y manejó los tiempos ante la desesperación de Lanús por descontar. Hohberg intentó con algunos remates de larga distancia hasta que en la última volvió a canjear su premio (90’ +5), sellando un 4-0 que clasifica al “Papá” en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará al poderoso Botafogo