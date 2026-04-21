UNI presenta su primer simulacro de admisión descentralizado en estas regiones del país: fechas y precios confirmados

La UNI realizará su simulacro de admisión descentralizado 2026 . | Foto: Andina/UNI/Composición LR

La UNI realizará su simulacro de admisión descentralizado 2026 . | Foto: Andina/UNI/Composición LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la realización de su simulacro presencial de admisión descentralizado 2026, dirigido a personas interesadas en medir su nivel académico frente a las exigencias del examen oficial. La evaluación se llevará a cabo el domingo 17 de mayo en distintas ciudades del país, con el objetivo de fortalecer la preparación de los postulantes.

El proceso contempla inscripciones abiertas desde el 27 de marzo hasta el 15 de mayo a través de la plataforma web de Admisión UNI, donde los participantes deberán registrarse con su DNI, correo electrónico y realizar el pago correspondiente. Esta iniciativa se desarrollará en sedes ubicadas en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo.

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Fechas, horarios y sedes del simulacro UNI 2026

El examen se aplicará el domingo 17 de mayo en el horario de 9:00 a. m. a 12:00 m. En Lima, la sede será la propia Universidad Nacional de Ingeniería, ubicada en el distrito del Rímac. En regiones, se habilitarán locales en instituciones educativas previamente designadas en Arequipa, Chiclayo y Huancayo.

Esta distribución busca facilitar el acceso de postulantes de distintas zonas del país, permitiéndoles participar en una evaluación presencial sin necesidad de trasladarse a la capital.

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Costos, modalidades y proceso de inscripción

El simulacro tiene un costo de S/150 en su modalidad básica, mientras que la opción que incluye evaluación de aptitud vocacional asciende a S/200. Los pagos pueden realizarse mediante Yape o banca móvil del BCP.

Para participar, los interesados deben completar su inscripción en la web oficial dentro del plazo establecido. La actividad está orientada a quienes buscan evaluar su preparación académica y familiarizarse con el formato del examen de admisión de la UNI.

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