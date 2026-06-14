Autoridades detuvieron a la directora y a dos trabajadoras de la guardería. | Composición LR

Autoridades detuvieron a la directora y a dos trabajadoras de la guardería. | Composición LR

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Un bebé de un año murió en circunstancias que actualmente investiga la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Los Olivos. El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Municipal de Los Olivos por sus padres luego de que recibieran una llamada desde la guardería donde permanecía bajo cuidado. Sin embargo, los médicos confirmaron que el niño ya había fallecido antes de ingresar al centro de salud.

El hecho ocurrió el último viernes en la guardería ubicada en la avenida Próceres de Huandoy. Según el parte policial, el niño fue dejado en el establecimiento durante la mañana, como de costumbre. Sin embargo, horas después recibieron una llamada que alertó sobre una emergencia: "Mamita, su bebé no reacciona, venga rápido".

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Tras recibir el aviso, ambos acudieron a la guardería Baby Land, ubicada en el asentamiento humano Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. Al llegar, encontraron a una trabajadora cargando al menor. El padre señaló que, al tomar a su hijo, constató que no respondía a estímulos, no respiraba y no realizaba ningún movimiento, por lo que decidió trasladarlo de inmediato al nosocomio.

Menor presentaba signos de violencia

De acuerdo con la denuncia registrada por las autoridades, el bebé presentaba visibles signos de violencia, entre ellos hematomas en el rostro y otras partes del cuerpo. La médica pediatra Aracely Milene Campos Velarde, quien atendió el caso en el hospital, certificó que el menor ingresó al establecimiento de salud a las 2.09 p. m. y emitió el diagnóstico de su deceso.

Tras tomar conocimiento del caso, agentes de la Comisaría Laura Caller Ibérico se dirigieron al centro infantil para identificar a las personas responsables del cuidado del menor durante las horas previas a su fallecimiento.

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Intervienen a la directora y dos trabajadoras

Durante la diligencia policial fueron identificadas Wendy Susana Berrocal Almeyda, de 46 años, quien se presentó como directora de la guardería; Ariana Brigitte Ccaccya Vega, de 22 años; y Anyeli Elizabeth Nunton Farroñay, de 19 años, ambas encargadas del cuidado de los niños en el establecimiento.

Según la versión proporcionada por la directora a los agentes, el menor habría ingresado a la guardería alrededor de las 10.00 a. m. y, previamente, la madre les habría informado que el niño se encontraba delicado de salud.

Berrocal Almeyda sostuvo además que el menor participó en actividades junto a las dos cuidadoras durante la mañana y que fue ella quien se comunicó con la madre cuando notó que el niño no reaccionaba.

Investigación en curso

La Policía continúa recopilando testimonios y evidencias para determinar qué ocurrió durante las horas en que el bebé permaneció en la guardería y establecer si hubo algún tipo de responsabilidad por parte del personal del establecimiento.

El caso ha generado conmoción entre los vecinos de Los Olivos debido a la corta edad de la víctima y a las lesiones que, según la denuncia de los padres, presentaba al momento de ser trasladado al hospital.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan bajo la supervisión del Ministerio Público, que deberá determinar las causas exactas de la muerte y las eventuales responsabilidades penales derivadas de este caso.

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