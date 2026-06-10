HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Convocatorias de trabajo

Más de 1.500 empleos formales estarán disponibles en el Callao: conoce los requisitos para postular

Los interesados deben presentar su DNI y currículum vitae actualizado, y pueden registrarse en programas gratuitos de capacitación para mejorar su empleabilidad.

Más de 1.500 ofertas de empleo formal estarán disponibles en el Callao gracias al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Más de 1.500 ofertas de empleo formal estarán disponibles en el Callao gracias al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. | Foto: Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

Más de 1.500 oportunidades de empleo formal estarán disponibles para los ciudadanos que buscan incorporarse al mercado laboral en el Callao. La iniciativa será impulsada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a través del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, que realizará una nueva edición de la Registratón Laboral con la participación de diversas empresas privadas.

La actividad se desarrollará el viernes 12 de junio en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial), frente al cementerio Baquíjano, en Bellavista. La jornada se llevará a cabo desde las 8.30 a. m. hasta la 1.00 p. m. y permitirá que personas mayores de 18 años postulen a puestos en distintos sectores productivos.

TE RECOMENDAMOS

TRANSPARENCIA DESMIENTE A ALFREDO TORRES | ¿KEIKO ACEPTARÁ PERDER? ANÍBAL TORRES EN VIVO| ARDE TROYA

PUEDES VER: Jalador de la empresa Zbuss es atacado por presuntos extorsionadores: es el segundo atentado en menos de 24 horas

lr.pe

Estas son las empresas y puestos de trabajo disponibles

Un total de 10 empresas participarán en la convocatoria y ofrecerán plazas en áreas como seguridad, atención al cliente, producción, almacén, limpieza y servicios.

La mayor cantidad de vacantes corresponde a ISEG Perú, que busca cubrir 700 puestos de prevencionista de pérdidas y 400 de agente de seguridad. Por su parte, Liderman ofrecerá 250 vacantes para agentes de seguridad, mientras que Geincos requerirá 50 asesores de soluciones financieras y Konecta contratará a 50 representantes telefónicos.

También participarán Tiendas Mass con 30 puestos para operarios de tienda, Grupo Eulen con puestos para operarios de limpieza, Panificadora Bimbo con 25 plazas para operarios de producción y Friday’s, que busca personal para las áreas de cocina, atención y barra.

Asimismo, empresas como Dinet, Pamolsa y CME Consultores ofrecerán oportunidades laborales en almacenes, logística, producción y administración.

Principales puestos disponibles

Seguridad

  • 700 vacantes para prevencionista de pérdidas (ISEG Perú)
  • 400 vacantes para agente de seguridad (ISEG Perú)
  • 250 vacantes para agente de seguridad (Liderman)

Atención al cliente y servicios

  • 50 vacantes para representante telefónico (Konecta)
  • 50 vacantes para asesor de soluciones financieras (Geincos)

Producción y operaciones

  • 100 vacantes para ayudante de producción (Pamolsa)
  • 25 vacantes para operario de producción (Bimbo)
  • 30 vacantes para operario de tienda (Tiendas Mass)
  • 30 vacantes para operario de limpieza y otros puestos (Grupo Eulen)

Gastronomía

  • 10 vacantes para cocinero (Friday’s)
  • 10 vacantes para bartender (Friday’s)
  • 10 vacantes para mesero (Friday’s)

Logística y almacén

Dinet busca personal para los siguientes puestos:

  • Operario de almacén
  • Ayudante de operaciones
  • Checker de patio
  • Balancero
  • Asistente de transporte
  • Operador de montacarga
  • Apilador
  • Agente de seguridad
  • Asistente administrativo

Además, CME Consultores ofrece:

  • 20 vacantes para auxiliar de almacén

PUEDES VER: Liberan a miembros de mesa detenidos por cédulas marcadas en Los Olivos: "No quiero volver (a votar), prefiero pagar mi multa"

lr.pe

Requisitos para participar en la feria laboral

Las personas interesadas en acceder a una de las más de 1.500 vacantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, llevar su currículum vitae actualizado y contar con estudios secundarios completos.

Además, el MTPE informó que la convocatoria está dirigida a ciudadanos que actualmente no cuenten con un empleo formal. Durante la jornada, los asistentes también podrán registrarse en programas gratuitos de capacitación orientados al fortalecimiento de competencias laborales y a la mejora de su empleabilidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
GORE Ayacucho convoca a empresa privada y supervisora para ejecución para Obras por Impuestos

GORE Ayacucho convoca a empresa privada y supervisora para ejecución para Obras por Impuestos

LEER MÁS
¿Buscas trabajo? El MTPE oferta junto a grandes empresas más de 1.400 puestos laborales este jueves 14, ¿cómo participar?

¿Buscas trabajo? El MTPE oferta junto a grandes empresas más de 1.400 puestos laborales este jueves 14, ¿cómo participar?

LEER MÁS
Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025