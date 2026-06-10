Más de 1.500 empleos formales estarán disponibles en el Callao: conoce los requisitos para postular

Más de 1.500 ofertas de empleo formal estarán disponibles en el Callao gracias al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. | Foto: Andina

Más de 1.500 ofertas de empleo formal estarán disponibles en el Callao gracias al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. | Foto: Andina

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Más de 1.500 oportunidades de empleo formal estarán disponibles para los ciudadanos que buscan incorporarse al mercado laboral en el Callao. La iniciativa será impulsada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a través del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, que realizará una nueva edición de la Registratón Laboral con la participación de diversas empresas privadas.

La actividad se desarrollará el viernes 12 de junio en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial), frente al cementerio Baquíjano, en Bellavista. La jornada se llevará a cabo desde las 8.30 a. m. hasta la 1.00 p. m. y permitirá que personas mayores de 18 años postulen a puestos en distintos sectores productivos.

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Estas son las empresas y puestos de trabajo disponibles

Un total de 10 empresas participarán en la convocatoria y ofrecerán plazas en áreas como seguridad, atención al cliente, producción, almacén, limpieza y servicios.

La mayor cantidad de vacantes corresponde a ISEG Perú, que busca cubrir 700 puestos de prevencionista de pérdidas y 400 de agente de seguridad. Por su parte, Liderman ofrecerá 250 vacantes para agentes de seguridad, mientras que Geincos requerirá 50 asesores de soluciones financieras y Konecta contratará a 50 representantes telefónicos.

También participarán Tiendas Mass con 30 puestos para operarios de tienda, Grupo Eulen con puestos para operarios de limpieza, Panificadora Bimbo con 25 plazas para operarios de producción y Friday’s, que busca personal para las áreas de cocina, atención y barra.

Asimismo, empresas como Dinet, Pamolsa y CME Consultores ofrecerán oportunidades laborales en almacenes, logística, producción y administración.

Principales puestos disponibles

Seguridad

700 vacantes para prevencionista de pérdidas (ISEG Perú)

400 vacantes para agente de seguridad (ISEG Perú)

250 vacantes para agente de seguridad (Liderman)

Atención al cliente y servicios

50 vacantes para representante telefónico (Konecta)

50 vacantes para asesor de soluciones financieras (Geincos)

Producción y operaciones

100 vacantes para ayudante de producción (Pamolsa)

25 vacantes para operario de producción (Bimbo)

30 vacantes para operario de tienda (Tiendas Mass)

30 vacantes para operario de limpieza y otros puestos (Grupo Eulen)

Gastronomía

10 vacantes para cocinero (Friday’s)

10 vacantes para bartender (Friday’s)

10 vacantes para mesero (Friday’s)

Logística y almacén

Dinet busca personal para los siguientes puestos:

Operario de almacén

Ayudante de operaciones

Checker de patio

Balancero

Asistente de transporte

Operador de montacarga

Apilador

Agente de seguridad

Asistente administrativo

Además, CME Consultores ofrece:

20 vacantes para auxiliar de almacén

Requisitos para participar en la feria laboral

Las personas interesadas en acceder a una de las más de 1.500 vacantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, llevar su currículum vitae actualizado y contar con estudios secundarios completos.

Además, el MTPE informó que la convocatoria está dirigida a ciudadanos que actualmente no cuenten con un empleo formal. Durante la jornada, los asistentes también podrán registrarse en programas gratuitos de capacitación orientados al fortalecimiento de competencias laborales y a la mejora de su empleabilidad.