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Funcionario del Despacho Presidencial es acusado de presunto maltrato animal en Jesús María

A pesar de presentar audios y videos, y de contactar a Serenazgo y Fiscalización, la denuncia no ha tenido respuesta efectiva ni inspección del inmueble.

Vecinos de Jesús María denunciaron un presunto caso de maltrato animal, donde se habrían escuchado llantos de una perrita y sus cachorros poodle durante semanas.
Vecinos de Jesús María denunciaron un presunto caso de maltrato animal, donde se habrían escuchado llantos de una perrita y sus cachorros poodle durante semanas. | composición LR
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Vecinos denunciaron un presunto caso de maltrato animal en una vivienda ubicada en Jesús María, donde durante semanas se habrían escuchado llantos constantes de una perrita y cachorros de raza poodle, además de fuertes olores provenientes del inmueble.

Según relató la denunciante a La República, desde marzo registró audios y videos que evidenciarían el estado en el que permanecían los animales. Asegura que el 31 de mayo reportó el caso ante Serenazgo, que derivó la denuncia a Fiscalización y posteriormente a Sanidad. Sin embargo, sostiene que no hubo una intervención efectiva.

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Funcionario habría amedrentado a vecina

La situación se agravó el último fin de semana, cuando agentes policiales acudieron a la zona tras un nuevo reporte vecinal. De acuerdo con la denunciante, durante la intervención el propietario de la vivienda —identificado como Alonso Tenorio Trigoso, actual secretario general del Despacho Presidencial— negó cualquier acto de maltrato y acusó a la vecina de alterar la tranquilidad de su familia. Además, afirmó que la denunciaría.

En los audios registrados por la denunciante, se escucha una discusión entre ambas partes mientras los agentes verificaban la situación. La vecina sostiene que los policías constataron olores fuertes a desechos provenientes del inmueble.

Asimismo, la denunciante afirmó que el funcionario mencionó pertenecer al Despacho Presidencial durante la intervención, lo que —según su versión— habría cambiado la actitud de los efectivos policiales presentes. También indicó que, tras la llegada de un comisario, los agentes se retiraron sin adoptar mayores medidas.

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Denuncia en Jesús María

Hasta la mañana de este martes, la denunciante señaló que ya no volvió a escuchar a la perrita, situación que le genera preocupación sobre el estado del animal. Además, aseguró sentir temor ante posibles represalias del secretario tras exponer el caso: "Tengo miedo de que puedan hacer algo contra mí".

La República intentó comunicarse con el funcionario para recoger sus descargos respecto a las acusaciones. Asimismo, se contactó a la comuna de Jesús María. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

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