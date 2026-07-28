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Más de 9 horas sin agua durante Fiestas Patrias: Sedapal anuncia corte de agua desde el 28 de julio en 9 distritos de Lima

Sedapal programó cortes de agua en Lima desde el 28 de julio por mantenimiento en diversas zonas. Los distritos afectados incluyen Breña, Callao, La Molina y más.

Las áreas afectadas incluyen Breña, Lima Cercado, Callao, Ate, Pachacámac, La Molina y Puente Piedra, con cortes que van desde algunas horas hasta gran parte del día, según el distrito.
Las áreas afectadas incluyen Breña, Lima Cercado, Callao, Ate, Pachacámac, La Molina y Puente Piedra, con cortes que van desde algunas horas hasta gran parte del día, según el distrito. | Foto: Andina/Composición LR
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Miles de usuarios de Lima deberán tomar precauciones durante las celebraciones por Fiestas Patrias, luego de que Sedapal anunciara una serie de cortes de agua programados desde este 28 de julio en distintos distritos de la capital. Los trabajos responden a labores de mantenimiento, cambio de válvulas, reparación de tuberías y limpieza de reservorios.

La suspensión del servicio afectará zonas de Breña, Lima Cercado, Callao, Bellavista, La Perla, Ate, Pachacámac, La Molina y Puente Piedra, con interrupciones que irán desde algunas horas hasta gran parte de la jornada, dependiendo del distrito y del tipo de intervención programada.

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Corte de agua este 28 de julio: distritos, horarios y zonas afectadas

Breña

  • Horario: 2:57 a. m. a 10:57 a. m. y 3:00 a. m. a 10:00 a. m.
  • Motivo: Cambio de empaquetadura y válvula anular.
  • Zonas afectadas: Urb. Chacra Colorada y sectores 14, 31B, 32, 33, 34, 36, 42 y 43.

Lima Cercado

  • Horario: 3:00 a. m. a 10:00 a. m.
  • Motivo: Cambio de empaquetadura y válvula anular.
  • Sectores afectados: 32, 33, 34, 36, 42 y 43.

Callao

  • Horario: 5:00 a. m. a 11:00 a. m.
  • Motivo: Cambio de válvula.
  • Sectores afectados: 100, 102, 104, 106, 108, 109 y 110.

Bellavista

  • Horario: 5:00 a. m. a 11:00 a. m.
  • Motivo: Cambio de válvula.
  • Sectores afectados: 101 y 103.

La Perla

  • Horario: 5:00 a. m. a 11:00 a. m.
  • Motivo: Cambio de válvula.
  • Sector afectado: 105.

Ate

  • Horario: 6:10 a. m. a 2:10 p. m.
  • Motivo: Reparación en la toma.
  • Zona afectada: A.H. Sicuani.

Además, otro corte está previsto de 6:15 a. m. a 2:15 p. m. por la rotura de una tubería matriz, afectando la Urbanización Industrial San Francisco, A.H. Matazango, Asociación Santa Rosa y A.H. San Francisco de Ate.

Pachacámac
Se han programado varias interrupciones por baja presión en las redes:

  • 6:41 a. m. a 10:00 a. m.: A.H. San Pablo Mirador, Ampliación San Pablo Mirador y Portada de Manchay III.
  • 7:01 a. m. a 10:30 a. m.: Portada de Manchay II y III, Héroes del Cenepa, Planicie de Manchay y Virgen de Chapi.
  • 8:10 a. m. a 6:00 p. m.: Sector Virgen del Carmen y zonas comprendidas entre las avenidas Manchay, Malásquez, Unión, Santa Rosa y Miguel Grau.

La Molina

  • Horario: 8:10 a. m. a 5:00 p. m.
  • Motivo: Reparación en la toma.
  • Zona afectada: Urbanización Portada del Sol, segunda etapa.

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lr.pe

Puente Piedra también tendrá corte de agua, pero será el 30 de julio

Sedapal también informó un corte programado para el jueves 30 de julio en Puente Piedra, debido a trabajos de limpieza de reservorio.

La interrupción se realizará entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 p. m. y afectará a los sectores 364 y 380, donde se ubican urbanizaciones y asociaciones como San Miguel de Copacabana, Las Dalias, Los Jazmines, Chavín de Huántar II, Los Álamos, Santa Paula y Virgen de Copacabana, entre otras.

La empresa recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión del servicio. En caso de consultas, los clientes pueden comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo a la mano su número de suministro.

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