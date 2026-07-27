HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Fujimorismo toma el Senado y oposición la Cámara de Diputados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Lima rompe récord histórico de calor en julio: Senamhi alerta temperaturas de hasta 10,1 °C sobre lo normal

El actual evento de El Niño Costero intensificó el calentamiento del mar y elevó las temperaturas diurnas en la capital. La Molina registró una máxima de 29,4 °C, mientras la ola de calor ya supera los 45 días en la costa central.

Senamhi atribuyó este escenario al calentamiento del mar y prevé que el episodio cálido continúe durante Fiestas Patrias.
Senamhi atribuyó este escenario al calentamiento del mar y prevé que el episodio cálido continúe durante Fiestas Patrias. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Lima alcanzó un nuevo récord histórico de temperatura máxima durante julio en medio del actual evento de El Niño Costero. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el calentamiento anómalo del mar elevó de forma excepcional las temperaturas diurnas en la capital, donde algunos sectores registraron valores de hasta 10,1 °C por encima del promedio climatológico para este mes.

La entidad precisó que la estación Alexander Von Humboldt, ubicada en La Molina, reportó el pasado 25 de julio una temperatura máxima de 29,4 °C, cifra que superó en 10,1 °C el valor habitual para esta época del año y estableció un nuevo récord histórico para julio. El registro incluso desplazó la marca de 28,5 °C, alcanzada apenas el 13 de julio, lo que confirma la persistencia e intensidad del episodio cálido.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Calor en Senamhi durante julio

Pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias en Lima

PUEDES VER: Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

lr.pe

¿Por qué Lima registra temperaturas tan elevadas?

El Senamhi atribuyó este escenario a la combinación de varios factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos figuran el calentamiento anómalo del mar, el paso de una onda Kelvin oceánica cálida, el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y el predominio de vientos del norte. Estas condiciones favorecieron un incremento sostenido de las temperaturas máximas en la costa central.

Los efectos también alcanzaron otras zonas de Lima Metropolitana. La estación Campo de Marte, en Jesús María, registró una anomalía de +8,2 °C, mientras que la estación Aeropuerto Internacional, en el Callao, reportó +7,8 °C respecto de sus valores normales. Ambas estaciones habían establecido sus récords históricos para julio el pasado 13 de julio, con temperaturas máximas de 28,2 °C y 27,3 °C, respectivamente.

¿Cuánto tiempo durará la ola de calor?

El organismo meteorológico indicó que la costa central mantiene una prolongada ola de calor diurna. La estación Aeropuerto Internacional acumula 45 días consecutivos con temperaturas cálidas, mientras que Campo de Marte suma 50 días continuos bajo estas condiciones, una situación inusual para el invierno.

Entre el 27 y el 29 de julio, el ingreso de vientos del sur favorecerá la presencia de niebla, neblina y llovizna durante las primeras horas del día en Lima y Callao. Este cambio incrementará la sensación de frío y reducirá la visibilidad de forma localizada, aunque no pondrá fin al episodio cálido.

PUEDES VER: Campo de Marte: la millonaria obra de la MML que mató 63 árboles y deja decenas en riesgo de colapsar

lr.pe

¿Qué tiempo se espera durante Fiestas Patrias?

Pese al ingreso de humedad en las mañanas, el Senamhi prevé brillo solar hacia el mediodía y durante la tarde. Las temperaturas máximas oscilarán entre 26 °C y 28 °C en Lima Metropolitana, mientras que persistirán niveles elevados de radiación ultravioleta debido a la escasa nubosidad.

Estas condiciones forman parte del Aviso Meteorológico N.º 290, que advierte un incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra. El Senamhi mantendrá el monitoreo de las condiciones atmosféricas y oceánicas e instó a la población a seguir sus reportes oficiales para adoptar las medidas de prevención necesarias.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Temperaturas por las noches alcanzarían hasta 36° en pleno invierno: Senamhi emite alerta naraja en toda la selva peruana

Temperaturas por las noches alcanzarían hasta 36° en pleno invierno: Senamhi emite alerta naraja en toda la selva peruana

LEER MÁS
Alerta roja por calor en invierno: Senamhi prevé aumento de temperatura en 18 regiones del Perú

Alerta roja por calor en invierno: Senamhi prevé aumento de temperatura en 18 regiones del Perú

LEER MÁS
Grinia Ávalos sobre el fenómeno de El Niño: “Estas condiciones se van a presentar hasta inicios de otoño de 2027”

Grinia Ávalos sobre el fenómeno de El Niño: “Estas condiciones se van a presentar hasta inicios de otoño de 2027”

LEER MÁS
Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Reventó? Conoce los resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Reventó? Conoce los resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Joven desaparece en playa Cerro Azul tras rescatar a dos niños: familia denuncia falta de apoyo de la Policía y Salvataje

Joven desaparece en playa Cerro Azul tras rescatar a dos niños: familia denuncia falta de apoyo de la Policía y Salvataje

LEER MÁS
Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

LEER MÁS
Vía Expresa Norte: la obra de S/401 millones que avanza entre retrasos, reclamos vecinales y cuestionamientos por su diseño

Vía Expresa Norte: la obra de S/401 millones que avanza entre retrasos, reclamos vecinales y cuestionamientos por su diseño

LEER MÁS
Anuncian cierre parcial de emblemática avenida en Chorrillos por renovación vial desde el 27 de julio

Anuncian cierre parcial de emblemática avenida en Chorrillos por renovación vial desde el 27 de julio

LEER MÁS
Carretera Central colapsa: intenso tráfico y conductores varados tras accidente que dejó 2 muertos en Chicla

Carretera Central colapsa: intenso tráfico y conductores varados tras accidente que dejó 2 muertos en Chicla

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025