Lima rompe récord histórico de calor en julio: Senamhi alerta temperaturas de hasta 10,1 °C sobre lo normal

Senamhi atribuyó este escenario al calentamiento del mar y prevé que el episodio cálido continúe durante Fiestas Patrias. | Foto: composición LR

Senamhi atribuyó este escenario al calentamiento del mar y prevé que el episodio cálido continúe durante Fiestas Patrias. | Foto: composición LR

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Lima alcanzó un nuevo récord histórico de temperatura máxima durante julio en medio del actual evento de El Niño Costero. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el calentamiento anómalo del mar elevó de forma excepcional las temperaturas diurnas en la capital, donde algunos sectores registraron valores de hasta 10,1 °C por encima del promedio climatológico para este mes.

La entidad precisó que la estación Alexander Von Humboldt, ubicada en La Molina, reportó el pasado 25 de julio una temperatura máxima de 29,4 °C, cifra que superó en 10,1 °C el valor habitual para esta época del año y estableció un nuevo récord histórico para julio. El registro incluso desplazó la marca de 28,5 °C, alcanzada apenas el 13 de julio, lo que confirma la persistencia e intensidad del episodio cálido.

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Pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias en Lima

¿Por qué Lima registra temperaturas tan elevadas?

El Senamhi atribuyó este escenario a la combinación de varios factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos figuran el calentamiento anómalo del mar, el paso de una onda Kelvin oceánica cálida, el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y el predominio de vientos del norte. Estas condiciones favorecieron un incremento sostenido de las temperaturas máximas en la costa central.

Los efectos también alcanzaron otras zonas de Lima Metropolitana. La estación Campo de Marte, en Jesús María, registró una anomalía de +8,2 °C, mientras que la estación Aeropuerto Internacional, en el Callao, reportó +7,8 °C respecto de sus valores normales. Ambas estaciones habían establecido sus récords históricos para julio el pasado 13 de julio, con temperaturas máximas de 28,2 °C y 27,3 °C, respectivamente.

¿Cuánto tiempo durará la ola de calor?

El organismo meteorológico indicó que la costa central mantiene una prolongada ola de calor diurna. La estación Aeropuerto Internacional acumula 45 días consecutivos con temperaturas cálidas, mientras que Campo de Marte suma 50 días continuos bajo estas condiciones, una situación inusual para el invierno.

Entre el 27 y el 29 de julio, el ingreso de vientos del sur favorecerá la presencia de niebla, neblina y llovizna durante las primeras horas del día en Lima y Callao. Este cambio incrementará la sensación de frío y reducirá la visibilidad de forma localizada, aunque no pondrá fin al episodio cálido.

¿Qué tiempo se espera durante Fiestas Patrias?

Pese al ingreso de humedad en las mañanas, el Senamhi prevé brillo solar hacia el mediodía y durante la tarde. Las temperaturas máximas oscilarán entre 26 °C y 28 °C en Lima Metropolitana, mientras que persistirán niveles elevados de radiación ultravioleta debido a la escasa nubosidad.

Estas condiciones forman parte del Aviso Meteorológico N.º 290, que advierte un incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra. El Senamhi mantendrá el monitoreo de las condiciones atmosféricas y oceánicas e instó a la población a seguir sus reportes oficiales para adoptar las medidas de prevención necesarias.